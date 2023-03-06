تين هاغ يكشف أسباب خسارة مانشستر يونايتد المدوية أمام ليفربول

وانتقد تين هاغ لاعبيه علنًا في تصريحات عقب المباراة قائلا: "بإمكانك أن تخسر ولكن ليس بهذا الشكل المشكلة أن اللاعبين لم يلعبوا بالخطة التي وضعناها".

واضاف: "أي هزيمة مرتبطة مباشرة بالمدرب خاصة عندما تخسر أمام ليفربول وتخذل الجماهير".

وواصل المدرب الهولندي حديثه غاضبا: "الشوط الثاني لم نكن نلعب كلاعبين محترفين، رأيت 11 لاعبًا فاقدين عقولهم.. لقد خذلنا الجماهير اليوم، كان يجب أن نقاتل من أجل بعضنا بعضا، نحن لم نفعل ذلك اليوم وبالنسبة لي هذا غير احترافي”.

ووجه تين هاغ رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد قائلا: "علينا أن نتماسك سوياً، وأن ندعم بعضنا بعضا".