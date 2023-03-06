تين هاغ يكشف أسباب خسارة مانشستر يونايتد المدوية أمام ليفربول
وبخ الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، لاعبيه بشدة، عقب الخسارة المذلة التي تعرض لها فريقه أمام ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.
وانتقد تين هاغ لاعبيه علنًا في تصريحات عقب المباراة قائلا: "بإمكانك أن تخسر ولكن ليس بهذا الشكل المشكلة أن اللاعبين لم يلعبوا بالخطة التي وضعناها".
واضاف: "أي هزيمة مرتبطة مباشرة بالمدرب خاصة عندما تخسر أمام ليفربول وتخذل الجماهير".
وواصل المدرب الهولندي حديثه غاضبا: "الشوط الثاني لم نكن نلعب كلاعبين محترفين، رأيت 11 لاعبًا فاقدين عقولهم.. لقد خذلنا الجماهير اليوم، كان يجب أن نقاتل من أجل بعضنا بعضا، نحن لم نفعل ذلك اليوم وبالنسبة لي هذا غير احترافي”.
ووجه تين هاغ رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد قائلا: "علينا أن نتماسك سوياً، وأن ندعم بعضنا بعضا".
وأمطر ليفربول شباك ضيفه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة، الأحد، على أرض ملعب "أنفيلد روود" في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".
ويأتي هذا الانتصار، لينعش آمال ليفربول في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي، من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ورفع ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف توتنهام، صاحب المركز الرابع، علما بأن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مازال يمتلك مباراة مؤجلة.
بينما تجمد رصيد يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.