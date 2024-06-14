تُسعد الأردنيين.. التعمري يكشف مفاجأة بشأن مستقبله (فيديو)
وجه الأردني موسى التعمري، نجم فريق مونبلييه الفرنسي، رسالة إلى جماهير بلاده بشأن وجهته المستقبلية.
وقال التعمري، في تصريحات تلفزيونية، إنه ينتظر موافقة فريقه مونبلييه الفرنسي للرحيل عنه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضح: "الفريق المنتظر سيكون مفاجأة سارة للأردنيين وستسعدهم"، في إشارة منه إلى أنه فريق كبير.
ولم يكشف النجم الأردني هوية الفريق المنتظر، هل هو عربي أم أوروبي.
وشارك التعمري مع المنتخب الأردني في الفوز على نظيره السعودي بالرياض بنتيجة (2-1)، مساء الثلاثاء.
وتألق التعمري رفقة مونبلييه هذا الموسم، ويرتبط مع الفريق الفرنسي بعقد يمتد لعام 2026.
وكان النجم الأردني قد فتح بابًا للجدل برحيله إلى دوري روشن، وذلك عند سؤاله عن إمكانية اللعب لأحد الأندية السعودية الموسم المقبل، وأجاب التعمري: "ولمَ لا؟ أتمنى ذلك إن شاء الله".