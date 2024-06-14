تُسعد الأردنيين.. التعمري يكشف مفاجأة بشأن مستقبله (فيديو)

وشارك التعمري مع المنتخب الأردني في الفوز على نظيره السعودي بالرياض بنتيجة (2-1)، مساء الثلاثاء.

وتألق التعمري رفقة مونبلييه هذا الموسم، ويرتبط مع الفريق الفرنسي بعقد يمتد لعام 2026.

وكان النجم الأردني قد فتح بابًا للجدل برحيله إلى دوري روشن، وذلك عند سؤاله عن إمكانية اللعب لأحد الأندية السعودية الموسم المقبل، وأجاب التعمري: "ولمَ لا؟ أتمنى ذلك إن شاء الله".