إصابة خطيرة لحارس الإفريقي التونسي غيث اليفرني (فيديو)

تعرّض غيث اليفرني، حارس مرمى الإفريقي، لإصابة مرعبة في مباراة فريقه ضد نجم المتلوي مساء اليوم الأحد في الدوري التونسي لكرة القدم.
وخسر الإفريقي أمام مضيفه نجم المتلوي بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري التونسي.
وشهدت الدقيقة 22 من عمر المباراة سقوطًا مروعًا للحارس غيث اليفرني أثناء خروجه من مرماه لإبعاد كرة طولية من جانب أصحاب الأرض.
وسقط اليفرني على رقبته، ما أدى لإصابة قوية تعرض لها، وتم نقله للمستشفى على إثرها وتم استبداله فورًا.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب إدارة الإفريقي حول إصابة غيثت اليفرني، فيما يخضع الحارس للفحوص الطبية في المستشفى.
وتوقف رصيد الإفريقي بقيادة مدربه فوزي البنزرتي عند 13 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بعدما تلقى الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم.
وارتفع رصيد فريق نجم المتلوي إلى 11 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب بعد هذا الفوز.