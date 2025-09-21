وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية

إصابة خطيرة لحارس الإفريقي التونسي غيث اليفرني (فيديو)

إصابة خطيرة لحارس الإفريقي التونسي غيث اليفرني (فيديو)
غيث اليفرني حارس مرمى الإفريقي التونسيالمصدر: حساب الإفريقي عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

تعرّض غيث اليفرني، حارس مرمى الإفريقي، لإصابة مرعبة في مباراة فريقه ضد نجم المتلوي مساء اليوم الأحد في الدوري التونسي لكرة القدم.

وخسر الإفريقي أمام مضيفه نجم المتلوي بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري التونسي.

 وشهدت الدقيقة 22 من عمر المباراة سقوطًا مروعًا للحارس غيث اليفرني أثناء خروجه من مرماه لإبعاد كرة طولية من جانب أصحاب الأرض.

إصابة حارس مرمى النادي الإفريقي #غيث_اليفرني #DiwanSport

Posted by Diwan Sport on Sunday, September 21, 2025

وسقط اليفرني على رقبته، ما أدى لإصابة قوية تعرض لها، وتم نقله للمستشفى على إثرها وتم استبداله فورًا.

نقل غيث اليفرني إلى المستشفى

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب إدارة الإفريقي حول إصابة غيثت اليفرني، فيما يخضع الحارس للفحوص الطبية في المستشفى.

 وتوقف رصيد الإفريقي بقيادة مدربه فوزي البنزرتي عند 13 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بعدما تلقى الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم.

    وارتفع رصيد فريق نجم المتلوي إلى 11 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب بعد هذا الفوز.

