إصابة خطيرة لحارس الإفريقي التونسي غيث اليفرني (فيديو)

تعرّض غيث اليفرني، حارس مرمى الإفريقي، لإصابة مرعبة في مباراة فريقه ضد نجم المتلوي مساء اليوم الأحد في الدوري التونسي لكرة القدم.

وخسر الإفريقي أمام مضيفه نجم المتلوي بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري التونسي.

أخبار ذات علاقة سرّ مثير وراء عجز الإفريقي التونسي عن تأهيل لاعبه الليبي أسامة الشريمي

وشهدت الدقيقة 22 من عمر المباراة سقوطًا مروعًا للحارس غيث اليفرني أثناء خروجه من مرماه لإبعاد كرة طولية من جانب أصحاب الأرض.

إصابة حارس مرمى النادي الإفريقي #غيث_اليفرني #DiwanSport Posted by Diwan Sport on Sunday, September 21, 2025

وسقط اليفرني على رقبته، ما أدى لإصابة قوية تعرض لها، وتم نقله للمستشفى على إثرها وتم استبداله فورًا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب إدارة الإفريقي حول إصابة غيثت اليفرني، فيما يخضع الحارس للفحوص الطبية في المستشفى.

أخبار ذات علاقة تطورات مثيرة في أزمة تسجيل الليبي أسامة الشريمي مع الإفريقي التونسي

وتوقف رصيد الإفريقي بقيادة مدربه فوزي البنزرتي عند 13 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بعدما تلقى الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم.

أخبار ذات علاقة نجم الإفريقي التونسي يطلب الرحيل

وارتفع رصيد فريق نجم المتلوي إلى 11 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب بعد هذا الفوز.