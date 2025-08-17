مفاجأة خورفكان تصدم الجزيرة والوحدة يتخطّى عجمان (فيديو)

حقق فريق الوحدة فوزاً مثيراً على حساب مضيفه عجمان بثنائية دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

لعب السوري عمر خربين دور البطولة في انتصار الوحدة، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وحصل الوحدة على أول 3 نقاط في مستهل مشواره بدوري أدنوك هذا الموسم.

وفي المقابل، فجّر خورفكان أولى مفاجآت الدوري الإماراتي بفوزه على ضيفه الجزيرة بنتيجة 3-2 بالجولة ذاتها.

وتقدم خورفكان بهدف عن طريق لورانسي في الدقيقة 46، ثم أضاف أيلتون بوا مورتي الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد المصري إبراهيم عادل بقميص الجزيرة بعدما مشارك كبديل في الدقيقة 63.

وحصل الجزيرة على ضربة جزاء في الدقيقة 67 سجل منها نبيل فقير هدف تقليص الفارق.

وسجل فقير الهدف الثاني من ضربة جزاء أيضاً في الدقيقة 77 ليعيد الجزيرة للمباراة، بينما تعرّض عبد الله رفاعي لاعب خورفكان للطرد في الدقيقة 73.

وأحرز طارق تيسودالي الهدف الثالث لصالح خورفكان في الدقيقة 81 ليمنح فريقه الفوز.

وكان الشارقة قد فاز على الفجيرة بنتيجة 3-1، أمس السبت، كما تغلب شباب الأهلي على الظفرة بثنائية دون ردٍ.

وفاز النصر على كلباء بهدف نظيف، كما فاز العين على البطائح بنتيجة 2-1.