الهلال يتوصل لاتفاق نهائي لضم الحارس المغربي ياسين بونو

وكان بونو ضمن أهداف ريال مدريد الإسباني لتعويض تيبو كورتوا، الذي أصيب بالرباط الصليبي، لكن الميرنغي ضم الإسباني كيبا في النهاية من تشيلسي.

ويستعد بونو، صاحب الـ 32 عامًا، لقيادة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا في كأس السوبر الأوروبي.

ويمتلك الهلال السعودي حارسين مرمى محليين، هما عبدالله المعيوف ومحمد العويس.

بونو يلعب في صفوف نادي إشبيلية منذ صيف 2019؛ حيث استقبل 140 هدفًا خلال 141 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مع الحفاظ على نظافة شباكه 58 مرة.