أعلنت النيابة العامة في ليبيا اليوم الأربعاء عن سجن 3 مشجعين على ذمة التحقيق حتى مثولهم أمام المحكمة وذلك بعد ثبوت إدانتهم في حادثة حرق حافلة نادي الخمس الليبي في مايو الماضي بعد مباراة أمام نادي الملعب لحساب المرحلة الأولى من دوري المحترفين المحلي.

وقالت النيابة العامة عبر صفحتها على "فيسبوك" إن النائب العام الصديق الصور، قرر اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين في حادثة حرق حافلة لاعبي نادي الخمس والاعتداء على اللاعبين وأفراد بعثة النادي يوم 26 مايو الماضي.

وقال مكتب النائب العام في بيان رسمي إن "هيئة التحقيق استمعت إلى شهود الحال، وأثبتت حالة المصابين الـمرضية، وعاينت الممتلكات التي أتت عليها النار التي أضرمها المتهمون".

وأضاف بيان النائب العام أن "هيئة التحقيق وجهت بضبط الخارجين على النظام، ونجح مأمورو مركز شرطة سوق الجمعة في ضبط ثلاثة متهمين وإحضارهم، قبل أن تقرر النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيق"، فيما سيتم تقديمهم للمحاكمة قريبا.

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وفي 26 مايو الماضي، أعلن نادي الخمس أن حافلة فريق كرة القدم تعرضت للحرق من قبل مجهولين خارجين عن القانون بعد مباراة أمام فريق الملعب الليبي التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وفي ذلك الوقت نشر نادي الخمس على صفحته على منصة "فيسبوك" صورا فظيعة للحادثة وندد بما تعرضت له بعثته بعد خسارتها المباراة قائلا: "بعثة نادي الخمس تتعرض لأبشع أشكال العنف.. اللهم السلامة لبعثة الفريق الأول".

وأكد النادي أن عددًا من أفراد النادي من إداريين ولاعبين وأفراد طاقم فني تم نقلهم المستشفى، فيما تم نقل عدد آخر إلى المركز الطبي للنادي لتلقي العلاج.

وشهدت مباريات المرحلة الأولى من الدوري الليبي الممتاز الكثير من أحداث العنف والشغب داخل الملاعب وخارجها فيما دارت مباريات مرحلة التتويج على 3 ملاعب في إيطاليا وانتهت بتتويج نادي النصر باللقب في يوليو الماضي.