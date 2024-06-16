رغم انشغاله بكأس أوروبا.. رونالدو يفاجئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى (صورة)

فاجأ كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال محبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في وقت ينشغل فيه بمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتبدأ البرتغال مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا بمواجهة جمهورية التشيك، يوم الثلاثاء في لايبزيغ، قبل أن تواجه تركيا وجورجيا.