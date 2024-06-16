رغم انشغاله بكأس أوروبا.. رونالدو يفاجئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى (صورة)
يهتم رونالدو بالتفاعل مع المناسبات الإسلامية
فاجأ كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال محبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في وقت ينشغل فيه بمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
وتبدأ البرتغال مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا بمواجهة جمهورية التشيك، يوم الثلاثاء في لايبزيغ، قبل أن تواجه تركيا وجورجيا.
وسجل رونالدو ثنائية في آخر تجربة ودية لمنتخب بلاده، قبل كأس أوروبا، ليقود البرتغال للفوز على أيرلندا بثلاثة أهداف دون رد.
ونشر النجم البرتغالي تهنئة بمناسبة عيد الأضحى عبر حسابه على منصة إنستغرام.
ويهتم رونالدو بالتفاعل مع المناسبات الإسلامية والعربية منذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي.
وسبق أن نشر نادي النصر عبر حسابه على منصة إكس تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كان رونالدو نطقها باللغة العربية؛ ما خلق تفاعلا كبيرا.