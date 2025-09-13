التعادل في أرضك كارثة.. ردود فعل مثيرة بعد مباراة الهلال والقادسية

سقط الهلال في فخ التعادل أمام ضيفه القادسية بنتيجة 2-2، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري السعودي.

وخاض الهلال أول مباراة على ملعبه "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي.

وفاز الهلال في الجولة الأولى على حساب مضيفه الرياض بنتيجة 2-0 خارج ملعبه.

وعبّر مشجعو الهلال وعدد كبير من الإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من أداء اللاعبين أمام القادسية، الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، وقدّم مباراة كبيرة.

وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ: "مباراة مثيرة قدمت الصورة الرائعة للدوري السعودي، الهلال رغم أنه كان قريبًا من الفوز إلا أنه يحتاج أكثر مما قدم إن أراد استعادة الدوري، والقادسية كاد أن يعود بنقاط المباراة كاملة، وقد أثبت أنه فريق قادر على تغيير معادلة المنافسة“.

وعلق الصحفي فهد الروقي: "مباراة مثيرة من الفريقين. نجح القادسية في استغلال الفرص المتاحة، مقابل تسرع مهاجمي الهلال وبطء رتم الألعاب الهجومية".

وكتب سعد العصيمي: "تعثر وفي أرضك كارثة، فريق ما يملك دكة، وكل لاعب في الدكة أسوأ من الثاني، دكة لا يوجد فيها لاعب إضافة هجومياً".

وأضاف: "فريق بحجم الهلال لا يملك غير 11 لاعبا في الملعب، أما الدكة كارثية".