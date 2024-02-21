وكيل أعمال كلوب يحسم موقف المدرب بعد الرحيل عن ليفربول

حسم مارك كويسك، وكيل أعمال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني الحالي لفريق ليفربول، والذي أعلن بشكل رسمي رحيله عن قيادة "الريدز" مع نهاية الموسم الحالي، بشأن توليه قيادة أي فريق أو منتخب في المرحلة المقبلة.

وبرر المدرب البالغ 56 عامًا، قرار الرحيل بأن طاقته "تنفد"، موضحًا أنه لا يواجه مشكلة في الوقت الحالي ولكنه لم يعد بمقدوره القيام بعمله بشكل متواصل.

وقال مارك كويسك، في تصريحات نقلها فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "يورغن لن يدرب أي فريق أو منتخب لمدة عام بعد هذا الموسم، هذا لن يتغير".