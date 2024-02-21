وكيل أعمال كلوب يحسم موقف المدرب بعد الرحيل عن ليفربول
حسم مارك كويسك، وكيل أعمال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني الحالي لفريق ليفربول، والذي أعلن بشكل رسمي رحيله عن قيادة "الريدز" مع نهاية الموسم الحالي، بشأن توليه قيادة أي فريق أو منتخب في المرحلة المقبلة.
وبرر المدرب البالغ 56 عامًا، قرار الرحيل بأن طاقته "تنفد"، موضحًا أنه لا يواجه مشكلة في الوقت الحالي ولكنه لم يعد بمقدوره القيام بعمله بشكل متواصل.
وقال مارك كويسك، في تصريحات نقلها فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "يورغن لن يدرب أي فريق أو منتخب لمدة عام بعد هذا الموسم، هذا لن يتغير".
وتم ترشيح كلوب لقيادة بضع فرق أبرزها برشلونة، والذي سيرحل عن قيادته أيضًا تشافي هيرنانديز، أو بايرن ميونخ، الذي أعلن توماس توخيل الرحيل عن تدريبه أيضًا.
وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر من عام 2015 بعد تدريب بروسيا دورتموند الألماني، وكان يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2026.
نجح كلوب في قيادة ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا في موسم 2019-2020، كما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019 ليعيد لقب "التشامبيونز ليغ" إلى خزائن ليفربول بعد غيابه منذ 2005.
كما حصد لقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.