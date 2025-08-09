غضب عارم في الأهلي بعد شتم زيزو في مدرجات الزمالك

أبدى مسؤولو النادي الأهلي المصري غضبهم الشديد بعد قيام جمهور الزمالك بتوجيه الشتائم والألفاظ المسيئة تجاه أحمد سيد "زيزو"، المنتقل حديثا لصفوف الأحمر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان انتقال زيزو للأهلي أثار غضبا كبيرا بين قطبي الكرة المصرية، والتي ما زالت فصولها مستمرة في ظل شكاوى متبادلة بين اللاعب وإدارة الزمالك، حيث يطالب زيزو بمستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي، وهو ما ترفضه إدارة النادي الأبيض لتؤكد أن اللاعب تم توقيع العديد من العقوبات والغرامات المالية عليه ومن ثم لا يستحق المبلغ الذي يطلبه.

وشنت جماهير النادي الأبيض هجوما لاذعا على "زيزو"، عقب فوز فريقها على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة.

وسجل ناصر ماهر الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 84، قبل أن يضيف محمد شحاتة هدفا حاسما في الدقيقة 90+7، مستغلا تقدم حارس مرمى سيراميكا محمد بسام، ليمنح الأبيض 3 نقاط ثمينة.

وعقب صافرة النهاية، دوت هتافات جماهير الزمالك في المدرجات بكلمات مسيئة ضد زيزو.

وطالبت الجماهير الأهلاوية عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التدخل السريع من قبل لجنة الانضباط لتوقيع عقوبات على جمهور الزمالك بسبب ما بدر منهم تجاه زيزو.

وينتظر أن تتقدم إدارة النادي الأهلي المصري خلال الساعات المقبلة بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، من أجل توقيع عقوبات ضد جمهور الزمالك.