"محرز" يقتحم قائمة مميزة في دوري أبطال آسيا للنخبة

ساهم الجزائري رياض محرز في انتصار فريقه الأهلي السعودي خارج دياره على حساب الريان القطري بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وصنع محرز هدفا لزميله فراس البريكان في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعدما أرسل كرة عرضية رائعة حولها الأخير برأسه في مرمى الريان.

وتقدم الأهلي بهدف عن طريق الإسباني غابري فيغا في الدقيقة 16، فيما أحرز الريان هدفه في الدقيقة 65 بتوقيع فهد الحمد في مرماه بالخطأ.

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وأصبح النجم الجزائري أكثر اللاعبين في القسم الغربي بدوري أبطال آسيا للنخبة بالمساهمات التهديفية.

وساهم محرز في الموسم الحالي بدوري أبطال آسيا للنخبة في 4 أهداف للأهلي بعدما سجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويتساوى محرز مع ثنائي الهلال السعودي سالم الدوسري والبرتغالي جواو كانسيلو بجانب المغربي سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي برصيد 4 مساهمات تهديفية خلال النسخة الحالية.

وأحرز سالم الدوسري وسفيان رحيمي 4 أهداف دون تقديم أي تمريرات حاسمة.

وقدم كانسيلو 3 تمريرات حاسمة بالتساوي مع محرز، كما أحرز هدفا للهلال في البطولة القارية.

وبات محرز على بعد خطوة من معادلة رقم السوري عمر السومة نجم الأهلي الأسبق، بعدما ساهم في تسجيل 4 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه خلال 3 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعد السومة أطول لاعب ساهم تهديفيا في مباريات قارية للأهلي بواقع 4 مباريات بدوري أبطال آسيا عام 2021 بحسب شبكة "أوبتا".