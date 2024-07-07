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رياضة

الاتحاد السعودي يقدم عرضا مغريا لضم حارس تشيلسي

الاتحاد السعودي يقدم عرضا مغريا لضم حارس تشيلسي
الإسباني كيبا أريزابالاغا
سلمان العنزي
سلمان العنزي
07 يوليو 2024، 9:51 ص

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي، من العروض السعودية المقدمة له في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعاد كيبا، البالغ من العمر 29 عاماً، لصفوف تشيلسي، بعد نهاية فترة إعارته لريال مدريد الإسباني بنهاية يونيو الماضي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا"، اليوم الأحد، فإن كيبا تلقى عرضًا مغريا ولا يمكن رفضه من نادي الاتحاد السعودي لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن الحارس الإسباني لا يزال يمتلك عاماً آخر في عقده مع تشيلسي، ومن غير المؤكد أن يجدده.

وشددت الصحيفة، أن حارس مرمى تشيلسي، لديه عرض مهم من الاتحاد السعودي على الطاولة، وهو أحد العروض التي يصعب رفضها. 

وأشارت إلى أن الحارس الإسباني طلب بعض الوقت، لدراسة الوضع والمقترحات قبل اتخاذ قراره النهائي بالذهاب إلى السعودية.

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ويتطلع "العميد" إلى تشكيل فريق تنافسي قوي قادر على المنافسة على البطولات المحلية والعالمية؛ ما يجعله يبحث عن أفضل الصفقات بالدوريات العالمية.

وأوضحت "ماركا" أن مركز حارس المرمى هو إحدى الأولويات المحددة لنادي الاتحاد، واسم كيبا يعد إحدى الأولويات التي وضعتها إدارة النادي.

ويعمل تشيلسي على تسهيل رحيل حارس المرمى، الذي سيتعين عليه في الأيام المقبلة اتخاذ قراره.

وينتهي عقد البالغ من العمر 29 عاما مع تشيلسي في صيف 2025.

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ورجح التقرير أن كيبا سيكون سعيدا إذا لعب بصفوف ريال مدريد الموسم المقبل، في حال رحيل أندري لونين.

الثنائي لعب بديلا عن تيبو كورتوا الذي غاب عن معظم فترت الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

لكن لونين لعب أكثر وتألق في قيادة ريال مدريد نحو نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدوري السعودي

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