جماهير ليفربول تطلق الألعاب النارية أمام فندق إقامة ريال مدريد فجرا (فيديو)
يبدو أن لاعبي ريال مدريد استيقظوا اليوم وهم يعانون من "الصداع"، بعد أن أشعل مشجعو ليفربول الألعاب النارية خارج فندق إقامة النادي الملكي في مرسيسايد في الساعة الـ2 صباحًا، وذلك قبل مباراة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
ووصل العملاق الإسباني، يوم الإثنين، إلى ليفربول وأقامت البعثة في فندق ألبرت دوك، لكن شعروا بالإزعاج أثناء النوم في الساعات الأولى من الصباح.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مقطع فيديو انتشر عبر الإنترنت وتظهر فيه الألعاب النارية تنطلق على مقربة من مكان الإقامة؛ في محاولة مؤذية لإيقاظ لاعبي ريال مدريد عشية المباراة الكبيرة.
وبدت الألعاب النارية مضاءة خارج مدخل المبنى واستمرت أكثر من 30 ثانية.
وليس من غير المألوف أن تستخدم الجماهير مثل هذه الحيل للتأثير على لاعبي الفريق المنافس، خاصة قبل المباريات المهمة، وقد فعل مشجعو ليفربول نفس الشيء في عام 2019 قبل فوزهم المذهل 4-صفر على برشلونة على ملعب أنفيلد.
ومن غير المحتمل أن يتأثر فريق الريال صاحب الخبرة الواسعة بهذه الحيلة، لكنه يصل إلى مباراة ذهاب دور الستة عشر في خضم موسم متذبذب.
ويتخلف النادي الملكي عن برشلونة في الليغا بثماني نقاط، ومثل ليفربول يعاني منذ التقى الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي - وهي المباراة التي فاز بها ريال 1-صفر في باريس.
كانت المباراة مؤلمة للغاية بالنسبة للمدير الفني الألماني يورغن كلوب لدرجة أنه لم يحرص على مشاهدتها مرة أخرى إلا قبل مباراة الليلة، وكشف يوم الإثنين: 'لقد كان تعذيباً صحيحاً لأننا لعبنا مباراة جيدة وكان بإمكاننا الفوز- لكنهم سجلوا ولم نفعل نحن. هذا هو السبب الحاسم".
وفاز ليفربول بأول ثلاث مواجهات أمام ريال مدريد في البطولة الأوروبية بين عامي 1981 و2009، لكنه لم يتمكن منذ ذلك الحين من تحقيق الانتصار على العملاق الإسباني في ست مواجهات انتهت خمسة لقاءات منها بخسارة الفريق الإنجليزي.
وجاءت اثنتان من هذه الهزائم في النهائي في 2018 و2022. وكانت الهزيمة الأخيرة مؤلمة بشكل خاص بالنسبة لكلوب قبل استضافة ريال في أنفيلد الليلة.