جماهير ليفربول تطلق الألعاب النارية أمام فندق إقامة ريال مدريد فجرا (فيديو)

ووصل العملاق الإسباني، يوم الإثنين، إلى ليفربول وأقامت البعثة في فندق ألبرت دوك، لكن شعروا بالإزعاج أثناء النوم في الساعات الأولى من الصباح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مقطع فيديو انتشر عبر الإنترنت وتظهر فيه الألعاب النارية تنطلق على مقربة من مكان الإقامة؛ في محاولة مؤذية لإيقاظ لاعبي ريال مدريد عشية المباراة الكبيرة.

وبدت الألعاب النارية مضاءة خارج مدخل المبنى واستمرت أكثر من 30 ثانية.

وليس من غير المألوف أن تستخدم الجماهير مثل هذه الحيل للتأثير على لاعبي الفريق المنافس، خاصة قبل المباريات المهمة، وقد فعل مشجعو ليفربول نفس الشيء في عام 2019 قبل فوزهم المذهل 4-صفر على برشلونة على ملعب أنفيلد.