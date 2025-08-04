جون إدوارد يواصل الضغط.. تطور حاسم في صفقة الزمالك "المعقدة"

يواصل مسؤولو نادي الزمالك الضغط لحسم صفقة مهمة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، قبل غلق باب القيد في الدوري المصري بعد غدٍ الأربعاء.

وأتم نادي الزمالك 8 صفقات لتدعيم صفوفه بعد ضم المغربي عبد الحميد معالي، والأنغولي شيكو بانزا، والفلسطيني آدم كايد، بجانب ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف.

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وتعاقد الزمالك أيضاً مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، ومحمد إسماعيل مدافع نادي زد، وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي.

ويتمسك جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، بحسم صفقة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجت.

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وقال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز" إن صفقة حامد حمدان باتت مطلباً رئيساً لتدعيم الزمالك، رغم أنها واجهت عقبات وأصبحت معقدة إلى حد بعيد.

وأوضح أن اللاعب انقطع عن تدريبات بتروجت على مدار 13 يوماً؛ اعتراضاً على قرار رفض عرض الزمالك.

وأكد المصدر أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في المفاوضات بعد موافقة الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة سيد عيد على رحيل اللاعب.

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وأتم المصدر أن هناك جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي نادي بتروجت خلال الساعات القادمة؛ لحسم الصفقة رسمياً لصالح الفريق الأبيض.