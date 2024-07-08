القبض على المغربي جمال بن صديق بطل الكيك بوكسينغ في بلجيكا

يواجه الملاكم المغربي جمال بن صديق أزمة كبيرة بعدما تم القبض عليه من جانب السلطات البلجيكية في مطار أنتويرب بداعي تورطه في تهريب مواد مخدرة.

وكشفت صحيفة" Gazet van Antwerpen" البلجيكية عن اتهام لاعب الكيك بوكسينغ المغربي بالتورط في تهريب مواد مخدرة من جانب السلطات البلجيكية.

وأشارت مصادر للصحيفة البلجيكية إلى أن المحكمة الجنائية في أنتويرب قررت حبس بن صديق لمدة 40 شهرًا بجانب غرامة قدرها 40 ألف يورو بتهمة أخرى خاصة بغسل الأموال والاحتيال، ولكنه قرر الاستئناف ضد الحكم.

ولكن البطل المغربي يواجه اتهامات جديدة بالتورط في تهريب مادة الكوكايين وهو ما يهدده بعقوبة جديدة.

وتعرض اللاعب المغربي للإيقاف لمدة 6 أشهر بداية من شهر مايو الماضي بعد دخوله في شجار مع الهولندي ريكو فيرهوفن داخل حلبة النزال التي جمعت بين الأخير والمغربي نبيل خشاب في شهر مارس الماضي.