الكشف عن كلمات بيلينغهام للحكم التي تسببت بطرده (فيديو)
كشفت تقارير صحفية الكلمات التي تسببت في طرد الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، ببطاقة حمراء مباشرة، إثر نهاية مباراة فريقه أمام فالنسيا بالتعادل (2-2)، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة 27 بالليغا، مساء السبت.
وبدأ فالنسيا المباراة بقوة وسجل هدفين عن طريق هوغو دورو ورومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 27 و30، بينما أحرز فينيسيوس جونيور ثنائية الريال في الدقيقتين 45 و76.
وحاول ريال مدريد خطف هدف الانتصار، وبالفعل سجل بيلينغهام الهدف الثالث، لكن الحكم جيل مانزانو أطلق صافرة النهاية قبل أن تسكن الكرة في الشباك، لتنشب أزمة داخل الملعب.
وتوجه بيلينغهام نحو حكم المباراة للاعتراض على إلغاء الهدف، ليشهر في وجهه البطاقة الحمراء، ويتأكد غيابه عن الجولة المقبلة ضد سيلتا فيغو.
وقالت صحيفة "آس" إن بيلينغهام انفعل في حديثه، وقال للحكم: "إنه هدف لعين، الكرة في الهواء، ما هذا بحق الجحيم".
كما قال الحكم في تقريره: "في الدقيقة 99 تم طرد لاعب بيلينغهام للسبب التالي: بعد انتهاء المباراة وما زال في ميدان اللعب ركض نحوي بشكل عدواني وصرخ مُكرراً في عدة مناسبات (إنه هدف لعين)".
وهو الأمر نفسه الذي أكده كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلا: "بيلينغهام لم يتلفظ بأي إهانة، فقط قال باللغة الإنجليزية إنه هدف لعين، ولم يهنه، سنرى ما سيكتبه الحكم في هذا الفعل".
وتابع: "إنه شيء غير مسبوق؛ لأنه بعد الكرة المرتدة استحوذنا على الكرة وكان لا بد من إيقافها إذا استحوذ فالنسيا على الكرة، ليس هناك ما أضيفه، هذا لم يحدث لي أبدًا".
وأضاف: "إذا أطلق الحكم صافرة عندما يلتقط حارس مرمى فالنسيا الكرة، فلا بأس، لكنه سمح باستمرار اللعب واستحوذنا على الكرة، أعتقد أنه كان خطأ".
بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما صار رصيد فالنسيا 37 نقطة في المركز الثامن.