الكشف عن كلمات بيلينغهام للحكم التي تسببت بطرده (فيديو)

كشفت تقارير صحفية الكلمات التي تسببت في طرد الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، ببطاقة حمراء مباشرة، إثر نهاية مباراة فريقه أمام فالنسيا بالتعادل (2-2)، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة 27 بالليغا، مساء السبت.

وبدأ فالنسيا المباراة بقوة وسجل هدفين عن طريق هوغو دورو ورومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 27 و30، بينما أحرز فينيسيوس جونيور ثنائية الريال في الدقيقتين 45 و76.

وحاول ريال مدريد خطف هدف الانتصار، وبالفعل سجل بيلينغهام الهدف الثالث، لكن الحكم جيل مانزانو أطلق صافرة النهاية قبل أن تسكن الكرة في الشباك، لتنشب أزمة داخل الملعب.