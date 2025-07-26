أول رد رسمي بشأن أزمة الـVAR في مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس

رد الاتحاد الليبي لكرة القدم على التقارير التي أشارت إلى إقامة مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس ضمن منافسات سداسي التتويج، مساء الجمعة، دون وجود تقنية حكم الفيديو "VAR" ما تسبب بأزمة كبيرة وتعليق اللقاء.

وتم تعليق مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي التي أقيمت على ملعب "أرينا سيفيكا" في مدينة ميلانو الإيطالية، ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز، بسبب رفض مدرب الأهلي بنغازي ناصر الحضيري مغادرة الملعب عقب طرده.

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وكان أهلي طرابلس متقدمًا بهدفين دون رد، سجلهما الرواندي جهاد بيزيمانا وحمدو الهوني، عندما أعلن الحكم الإيطالي سيموني سوزا وقف المباراة في الدقيقة 46، نتيجة احتجاجات كبيرة من الجهازين الفني والإداري لنادي الأهلي بنغازي، اعتراضًا على عدم احتساب ركلة جزاء بعد تدخل على لاعبه الجزائري زكريا المنصوري من مدافع أهلي طرابلس، الرواندي تيري مانزي.

وطالب إداري الأهلي بنغازي عادل الشاعري الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR)، لكن الحكم رفض، لينفعل المدرب ناصر الحضيري، ما دعا الحكم لطرده، إلا أنه رفض مغادرة أرضية الملعب.

كما رفض الحكم بدوره استكمال اللقاء إلا بعد خروج المدرب، واستمرت الاحتجاجات دون حسم الموقف، حتى الدقيقة 72 (بعد مرور 17 دقيقة إضافية على نهاية الشوط الأول)، ليغادر الحكم أرضية الملعب دون إطلاق صافرة النهاية.

من جانبه، قال علي الفايدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكم لم يُنهِ المباراة رسميًا، بل علّقها، مشيرًا إلى أن مراقب المباراة سيدوّن جميع الأحداث، وأن لجنة المسابقات ستجتمع للتحقيق في ما جرى واتخاذ القرار المناسب بخصوص نتيجة المواجهة ومصيرها.

وقال اتحاد الكرة الليبي في بيان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "عقب انتهاء الجولة الأولى من سداسي التتويج في مدينة ميلانو الإيطالية يؤكد الاتحاد أن جميع المباريات أقيمت بوجود تقنية الحكم المساعد وذلك بعد تسلم تسجيلات ومحادثات الحكام في غرفة الفار (VAR)".

وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد الليبي لكرة القدم جميع الفرق إلى عدم الانجرار إلى ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي لبث الإشاعات غرضها الفتنة بين أبناء الوطن، وكما يدعو الجميع لمواصلة التحلي بالروح الرياضية مع التمنيات لكل فرق سداسي التتويج بالتوفيق في بقية المباريات".

وتقام مباريات مرحلة التتويج التي تضم 6 فرق في إيطاليا تتنافس بنظام دوري من دور واحد على لقب الموسم في الدوري الليبي.

وأقيم الدوري الليبي هذا الموسم بمشاركة 35 فريقا قُسمت على 4 مجموعات.

وتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة للمرحلة الثانية بواقع 12 فريقا قُسمت على مجموعتين.

ثم تأهل أول 3 من كل مجموعة للمنافسة على لقب الموسم الجديد من الدوري الليبي.