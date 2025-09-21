logo
لامين يامال يرقص بقميص ميسي مع إنتر ميامي (فيديو)

لامين يامال بقميص إنتر مياميالمصدر: منصة X
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، وهو يرقص في منزله مرتديا قميص الأسطورة ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي.

ومع اقتراب موعد حفل الكرة الذهبية 2025، والمقرر في 22 سبتمبر، تتجه الأنظار نحو أبرز المرشحين، ومن بينهم لامين يامال، البالغ من العمر 18 عامًا.

وقبل 24 ساعة من الحفل الذي سيقام في العاصمة الفرنسية، باريس، ظهر نجم برشلونة في مقطع فيديو على "تيك توك" مرتديًا قميص إنتر ميامي يحمل اسم ليونيل ميسي على ظهره.

وسارع المشجعون إلى التكهن، بأنه نجم برشلونة الشاب يلمح إلى أنه يسير على خطى ميسي، وأنه في طريقه للفوز بالجائزة المرموقة التي نالها قائد إنتر ميامي الحالي والبارسا السابق 8 مرات، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد صدفة؟.

 

 

يذكر أن لامين يامال يواصل في الوقت الحالي تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع برشلونة خلال المباريات الماضية.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

