رد فعل مثير من ناصر الخليفي بعد قرعة باريس سان جيرمان النارية (فيديو)

استقبل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرعة الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2025 ـ 2026 بطريقة مثيرة وذلك بعد وقوع فريقه في مجموعة نارية سيواجه خلالها اثنين من المنافسين الكبار على اللقب.

وأقيمت اليوم الخميس مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد في مدينة موناكو، والتي حل فيها باريس سان جيرمان حامل اللقب ضمن المجموعة الأولى تضم أيضا ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشيلسي، بروسيا دورتموند، برشلونة.

ويلعب كل فريق 8 مباريات: 4 داخل أرضه، 4 خارج أرضه"، ضد 8 أندية مختلفة تماما مثل الموسم الماضي على أن يتأهل أول 8 أندية في أعقاب مرحلة الدوري لثمن النهائي فيما يتنافس أصحاب المراتب من 9 إلى 24 دور الملحق لتأهل 8 أندية أخرى واستكمال مقاعد دور الستة عشر.

وعقب سحب القرعة ظهر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ولويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الفرنسي وهما يضحكان لفرط ما بدت القرعة صعبة جدا على حامل اللقب.

وسيلعب باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025 في مرحلة الدوري، ضد بايرن ميونخ وبرشلونة وهما من أقوى الأندية المنافسة على اللقب.

كما يواجه رفاق أشرف حكيمي توتنهام ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، إلى جانب أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري.

وكان سان جيرمان توج باللقب الأوروبي الأول في تاريخه في مايو الماضي بعد الفوز العريض على إنتر ميلان في النهائي على ملعب أليانز أرينا (5 ـ 0).

وحقق سان جيرمان لقبا أوروبيا آخر في أغسطس الجاري على حساب توتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح، بعد أسابيع قليلة من خسارة نهائي كأس العالم للأندية أمام ناد إنجليزي آخر هو تشيلسي (3 ـ 0).