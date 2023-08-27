الدوري الفرنسي: مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على لانس

وفي الدقيقة 52 بالشوط الثاني للمباراة، أضاف كيليان مبابي هدفًا ثانيًا لأصحاب الأرض، بعد تمريرة من لوكاس هيرنانديز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أضاف مبابي الهدف الثاني له والثالث لباريس سان جيرمان.

ثم سجل موجان جيلافوجوي هدفًا للانس قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة أمام أصحاب الأرض.

وأصبح رصيد باريس سان جيرمان، 5 نقاط في المركز الرابع بالترتيب، وتوقف رصيد لانس عند نقطة واحدة بالمركز 15.