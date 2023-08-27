الدوري الفرنسي: مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على لانس
اقتنص فريق باريس سان جيرمان، فوزا ثمينا على حساب نظيره لانس، بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، يوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.
وشهدت المباراة مشاركة كيليان مبابي أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، بعد استبعاده في الجولة الأولى ومشاركته بديلاً في الجولة الماضية.
وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل لباريس سان جيرمان، من تسديدة بالدقيقة 44.
وفي الدقيقة 52 بالشوط الثاني للمباراة، أضاف كيليان مبابي هدفًا ثانيًا لأصحاب الأرض، بعد تمريرة من لوكاس هيرنانديز.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أضاف مبابي الهدف الثاني له والثالث لباريس سان جيرمان.
ثم سجل موجان جيلافوجوي هدفًا للانس قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة أمام أصحاب الأرض.
وأصبح رصيد باريس سان جيرمان، 5 نقاط في المركز الرابع بالترتيب، وتوقف رصيد لانس عند نقطة واحدة بالمركز 15.