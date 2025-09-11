logo
رياضة

أول تحركات وليد صلاح الدين.. الأهلي يتخذ قرارا تجاه إمام عاشور

وليد صلاح الدينالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

بدأ وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالناد الأهلي المصري، تحركاته الرسمية بشأن تجديد عقود أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية السنة الحالية، موضحا في الوقت نفسه ما سيفعله مع إمام عاشور، لاعب الفريق، الذي ما زال عقده مستمرا لـ3 سنوات مقبلة.

وكانت تقارير ذكرت خلال الفترة الماضية أن وليد صلاح الدين سيجلس أولا مع إمام عاشور من أجل تمديد عقده، بعد جلوس اللاعب مؤخرا مع محمد يوسف، المدير الرياضي، لبحث مطالبه المالية.

وكان إمام عاشور ساهم في تتويج الأهلي بالبطولات في الفترة الأخيرة؛ ما جعل إدارة الكرة بالنادي الأهلي تفكر في تمديد عقده الذي يستمر لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الحالي.

ولكن يبدو أن وليد صلاح الدين قرر اتباع نهج مختلف قد يصدم إمام عاشور، وقال مدير الكرة في النادي الأحمر عبر قناة النادي الرسمية: "لدينا 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، واللجنة ستحدد القيم المالية للتجديد وفقا لمعايير مثل السمات الشخصية والأداء الفني وتأثير اللاعب في الفريق واسمه وصورته التجارية؛ وهو أمر مهم في الأهلي".

وأضاف: "أما اللاعبون المتبقية في عقودهم سنتان أو ثلاث سنوات، لا يتم التفاوض معهم، والرقم المالي ستحدده اللجنة لأي لاعب، فنعرض عليه هذا الرقم، فإذا كان يرغب في البقاء مع النادي الأهلي ويستمر، فستستمر مسيرته مع الأهلي، وإذا كان لديه عرض أفضل، فلن يتم التفاوض، وسنعلن الأمر برحيله بنهاية عقده".

 

 

وتنتهي عقود السداسي كريم فؤاد، ومصطفى شوبير، وأليو ديانج، وحسين الشحات، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل "كوكا"، بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي للعودة إلى منافسات الدوري المصري وخوض مواجهة قوية أمام إنبي، في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدوري المصري.

