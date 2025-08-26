إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
شبهه المتابعون بـإنييستا.. ريال مدريد يستهدف خطف "اكتشاف" أوسوريو

شبهه المتابعون بـإنييستا.. ريال مدريد يستهدف خطف "اكتشاف" أوسوريو
خوان أوسوريو مع اللاعب جلبرتو موراالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 11:43 م

وضع نادي ريال مدريد الإسباني لاعباً مكسيكياً واعداً على خريطة اهتماماته للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وتتحرك إدارة ريال مدريد من أجل استقطاب بعض المواهب الصاعدة في إطار خطة تجديد دماء الفريق الأبيض وهو ما بدأ بالتعاقد مع البرازيلي إندريك ثم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو.

 ودخل اللاعب المكسيكي الواعد جلببرتو مورا نجم فريق تيخوانا المكسيكي دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد بحسب تقرير نشره موقع fichajes.

ويشبه المتابعون اللاعب الواعد بالنجم الإسباني الشهير أندرياس إنييستا أسطورة برشلونة السابق.

 ويبلغ مورا 16 عاماً فقط ويلعب في مركز لاعب وسط المهاجم، وتم تصعيده للفريق الأول في شهر يوليو 2024 من فريق الشباب بالنادي.

 ولعب مورا 39 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع هدفاً مع فريقه المكسيكي وانضم مؤخراً إلى منتخب المكسيك وشارك خلال 3 مباريات دولية.

ويعد مورا أحد اكتشافات المدرب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني الأسبق لمنتخب المكسيك والذي سبق له تدريب فريق الزمالك المصري.

وكان أوسوريو صاحب قرار تصعيد اللاعب الواعد من فريق الشباب، وأشرك اللاعب خلال 24 مباراة حين كان مدرباً لفريق تيخوانا وسجل اللاعب هدفاً وصنع آخر في عهده قبل أن يرحل أوسوريو عن قيادة الفريق.

