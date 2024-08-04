توفيت والدة الملاكم المصري حمزة تامر، مساء الأحد، بعد 4 أيام من غرق نجلها ومفارقته الحياة.

ولقى حمزة تامر صاحب الـ 16 عامًا مصرعه بعد غرقه في حمام السباحة بمقر نادي الترسانة يوم الأربعاء الماضي.

وأعلن نادي الترسانة الحداد على وفاة الملاكم الذي يلعب في فريق مواليد 2008 مع تعليق كافة الأنشطة الرياضية في النادي.

وتوفت والدة الملاكم الصاعد حزنًا على نجلها لتفارق الحياة، وتلحق بنجلها في الرفيق الأعلى.

يعلن نادى الترسانة الرياضى، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، الحداد 3 أيام، لرحيل لاعب الملاكمة مواليد ٢٠٠٨ بنادي الترسانة الحمزة تامر علي علي، مع تعليق كافة الأنشطة والفعاليات خلال تلك الفترة Posted by ‎نادى الترسانة الرياضى‎ on Wednesday, July 31, 2024

وأصدر نادي الترسانة بيانًا مساء الأحد نعى خلاله الطفل حمزة تامر معلنًا بعض القرارات عقب هذه الواقعة.

وقرر مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد إغلاق حمام السباحة لمدة 3 أيام حدادًا على روح الفقيد وتأمينًا كاملًا لمرافق الحمام.

وقرر المجلس محاسبة المسؤولين عن الحادث وإقالة مدير النادي ومدير حمام السباحة النصف أولمبي وكابتن فريق الملاكمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا وتحقيق العدالة.

وأحال مجلس إدارة نادي الترسانة الواقعة للتحقيق عن طريق لجنة من المستشار أحمد الخطيب والمستشار أحمد إمام لمتابعة مجريات التحقيقات القضائية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

وأشار المجلس إلى أن هذه القرارات جاءت بعد اجتماع طارئ موجهًا رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بأن العمل مستمر لتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع أعضاء النادي.