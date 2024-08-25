تسبب البرازيلي الصاعد إندريك نجم ريال مدريد الإسباني في إحراج زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وأحرز إندريك هدفًا في فوز فريقه ريال مدريد على ضيفه بلد الوليد بثلاثية دون رد مساء الأحد في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وسجل اللاعب البرازيلي في أول مباراة رسمية يخوضها مع ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في الوقت الذي انتظر جمهور الفريق الإسباني هدفًا على الأقل من مبابي.

ولم يستطع مبابي وضع بصمته في مباراته الأولى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بل، وقدم مستويات باهتة.

وعلى النقيض، تمكن إندريك من تسجيل هدف بعد مشاركته كبديل في لقاء بلد الوليد، ونجح في تعزيز انتصار فريقه بثلاثية.

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ومنح الهدف الذي سجله إندريك اللاعب البرازيلي شرف مجاورة نجوم كبار سجلوا في أول مباراة رسمية لهم على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتضم هذه القائمة ألفريد دي ستيفانو عام 1953 والمجري بوشكاش عام 1958 والبرتغالي لويس فيغو عام 2000 والبرازيلي رونالدو عام 2002 والإنجليزي ديفيد بيكهام عام 2003 ومواطنه مايكل أوين عام 2004 والبرتغالي كريستانو رونالدو عام 2009 والإنجليزي جود بيلينغهام في العام الماضي.

وانضم إندريك صاحب الـ 18 عامًا إلى ريال مدريد قادمًا من بالميراس البرازيلي.