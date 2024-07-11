الدنماركي ستيفان مادسن مدربًا لفريق كرة اليد في الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري، التعاقد رسميًا مع الدنماركي ستيفان مادسن، ليكون مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة اليد.

وقال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي في النادي الأهلي، للموقع الرسمي لناديه، إن التعاقد مع الدنماركي ستيفان مادسن لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال في النادي، سيكون لمدة موسمين.

وكشف العوضي أن ستيفان وقّع على العقود، على أن يتولّى مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف: "ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولّى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد".

واختتم: "التعاقد مع ستيفان يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات".