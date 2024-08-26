أصبح القميص الذي ارتداه الأمريكي بيب روث، الذي ينظر إليه على أنه أعظم لاعب بيسبول عبر التاريخ، أغلى قطعة تذكارية رياضية بعد بيعه في مزاد علني في الولايات المتحدة مقابل 24.12 مليون دولار أمس السبت.

وحطم القميص الذي ارتداه روث لاعب فريق نيويورك يانكيز أمام فريق شيكاجو كابس، خلال المباراة الثالثة من نهائي دوري البيسبول الأمريكي لعام 1932، الرقم القياسي السابق الذي كان حققه قميص مايكل جوردان أسطورة كرة السلة في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين عام 1998.

وبيع قميص مايكل جوردان مقابل 10.1 مليون دولار في عام 2022، قبل أن يحقق قميص أسطورة البيسبول رقما خياليا بأكثر من ضعف ثمن قميص جوردان.

وقال كريس آيفي، مدير المزادات الرياضية في دار هيريتيدج للمزادات "لو كانت هذه قطعة فنية، فإن الأمر سيكون بمثابة اقتناء لوحة الموناليزا".

وخلال المباراة التي حمل فيها بوب روث، القميص الأغلى عبر التاريخ، فاز يانكيز 4-صفر بتلك السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مواجهات، لينال اللقب وهو السابع والأخير الذي كان حققه روث في مسيرته كلاعب.

وولد بيب روث في فبراير 1895 وتوفي في أغسطس 1948 وكان أشهر لاعب بيسبول في التاريخ وفق ما يؤكده متابعو تلك الرياضة التي تعد الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

والإسم الحقيقي لبيب روث هو جورج هيرمان روث جونيور، ويلقب باسم "ذا بامبينو ("the Bambino") أو "سلطان الضربات العنيفة" وشارك في 22 موسم من مواسم دوري البيسبول الرئيسي في الولايات المتحدة (MLB)، لعب خلالها لثلاثة أندية.

واشتهر روث ببراعته في تسديد الضربات القوية، واستطاع أن يسجل العديد من الأرقام القياسية خلال مشواره المهني، حيث سجل 714 دورة كاملة و690 من الضربات القوية.

وتحظى رياضة البيسبول بشعبية جارفة في الولايات المتحدة، وتتنافس مع كرة السلة وكرة القدم الأمريكية كأكثر الألعاب شهرة ومتابعة على الإطلاق.