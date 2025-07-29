بالاسم.. 3 صفقات كبرى لدعم خط وسط الأهلي السعودي

حرص النادي الأهلي السعودي على طمأنة جماهيره بشأن تحركات الإدارة في ملف التعاقدات الصيفية، مؤكدًا أن العمل يسير بخطى ثابتة وفق خطة فنية متكاملة استعدادًا للموسم الجديد.

ورغم أن "الراقي" لم يبرم سوى صفقة واحدة حتى الآن، بالتعاقد مع عبدالإله الخيبري، ظهير نادي الرياض، في المقابل رحل عن الفريق الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنتقل إلى السد القطري، والإسباني غابري فيغا الذي انضم إلى بورتو البرتغالي، لكنه وجه في بيان رسمي رسالة لجماهيره بسبب شعورهم بالغضب لعدم التحرك بقوة في الميركاتو الحالي.

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وقال النادي في بيانه، إن إدارة الكرة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة، تأخذ في الحسبان الاستحقاقات المقبلة، ومتطلبات الجاهزية الفنية والإدارية، مشيرًا إلى نية النادي تدعيم الصفوف بـ6 إلى 8 صفقات، تشمل عناصر محلية وأجنبية.

وأوضح الأهلي، أن المفاوضات جارية بشكل منظم وسري، لضمان نجاح التحركات، مع التعهد بالإعلان عن أي صفقة بعد اكتمال إجراءاتها الرسمية.

من جانبه، علق الإعلامي الرياضي بن جاكوبس على بيان الأهلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا إن مركز خط الوسط يأتي على رأس قائمة التعزيزات المطلوبة في النادي الجداوي، وقد نوقش داخليًا التعاقد مع كل من إيف بيسوما، نجم توتنهام، وبلال الخنوس، وويلفريد نديدي، نجمي ليستر سيتي.

وأضاف: "بل إن الأهلي استفسر عن مورغان جيبس-وايت، نجم نوتنغهام فورست، حتى قبل فتح نافذة الانتقالات".

ويرتبط ويلفريد نديدي بعقد مع إدارة نادي ليستر سيتي حتى صيف 2027، لكن بسبب هبوط الفريق إلى القسم الثاني فإنه بات بإمكانه الرحيل مقابل دفع شرط جزائي لا تتجاوز قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني.

ودافع نديدي عن ألوان ليستر سيتي في 302 مباراة على مدار 8 سنوات سجل فيها 18 هدفاً وصنع 21.

وتوج اللاعب النيجيري مع ليستر بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في عام 2021، بالإضافة لحصوله على برونزية كأس أمم أفريقيا 2019 مع النسور الخضر.

بينما قضى الخنوس موسمًا واحدًا برفقة ليستر سيتي، استطاع أن يقدم نفسه خلاله مع قلعة الثعالب رغم هبوط الفريق.

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وانضم بلال الخنوس إلى ليستر سيتي مطلع الموسم المنقضي، قادمًا من نادي جينك البلجيكي.

وشارك صاحب الـ21 عامًا في 36 مباراة برفقة ليستر سيتي في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 أخرى.