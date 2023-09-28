هل سيكون "بوليفارد هول" ملعبا لنادي الهلال؟
قال الإعلامي السعودي وليد الفراج، إن اجتماعًا سيجمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وإدارة نادي الهلال لدراسة استخدام الهلال لملعب بوليفارد هول بداية من نهاية يناير 2024.
وأوضح الفراج أن الاجتماع سيعقد اليوم الخميس، لدراسة إقامة مباريات الهلال على الملعب التابع لهيئة الترفيه كما سيتم دراسة مدة العقد.
وأضاف أن أرضية الملعب متحركة ويتم التحكم بها بشكل أوتوماتيكي، وتبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، وهو مخصص للفعاليات والمعارض والحفلات والملاكمة والتنس وكرة القدم.
وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.
وخلال منافسات الموسم الحالي لعب الهلال مرتين على استاد الملك فهد الدولي ومرتين على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).
وفي الموسم الماضي، لعب الهلال على استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).
ويملك الهلال 17 نقطة من 7 مباريات ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث حقق الفوز 5 مرات وتعادل مرتين وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في المسابقة حتى الآن.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الشباب غدًا الجمعة، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي قبل مواجهة نساجي مازاندران الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وافتتح الهلال، البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا، مشواره في المسابقة القارية بالتعادل 1/1 مع ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي.