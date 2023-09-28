هل سيكون "بوليفارد هول" ملعبا لنادي الهلال؟

وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.

وخلال منافسات الموسم الحالي لعب الهلال مرتين على استاد الملك فهد الدولي ومرتين على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وفي الموسم الماضي، لعب الهلال على استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).