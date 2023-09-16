تقرير: برشلونة أنهى مسألة تجديد عقديْ لامين يامال وبالدي
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن نادي برشلونة قام بتجديد عقديْ الثنائي البارز لامين يامال وأليكس بالدي، ليقطع الطريق على الأندية الكبيرة الراغبة بضمهما.
وقال رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "لامين يامال وأليكس بالدي وقّعا بالفعل على عقودهما الجديدة مع برشلونة، منذ يوليو الماضي، قبل خوض الفريق لفترة الإعداد".
وأضاف: "لقد وقّع لامين يامال مع برشلونة حتى يونيو 2026، وهو الحد الأقصى لمدة العقد، بسبب أن عمره 16 عامًا، بينما وقّع بالدي حتى صيف 2028".
وتابع: "إعلان برشلونة عن التجديد الرسمي للثنائي، مجرد مسألة وقت".
وكان "راديو ماركا" الإسباني، قد ذكر، مؤخرًا، أن مانشستر سيتي حاول خلال سوق الانتقالات الصيفي التعاقد مع لامين يامال، موضحًا أن النادي الإنجليزي بذل كل ما في وسعه لخطف يامال من برشلونة، وهو الأمر الذي لم يلقَ قبولًا على الإطلاق من إدارة البلوغرانا.
وخطف يامال الأنظار إليه بظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.
و"يامال" البالغ من العمر 16 عامًا، ظهر في 4 مباريات مع برشلونة بالدوري الإسباني، وصنع هدفين.
كما تم استدعاؤه مع منتخب إسبانيا، وظهر مع الفريق خلال فترة التوقف الدولي وسجل في شباك قبرص، وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل مع إسبانيا.
بينما يرتبط "بالدي" بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024.