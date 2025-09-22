3 نجوم فقط من باريس سان جيرمان يحضرون حفل الكرة الذهبية

يترقب عشاق كرة القدم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، اليوم الاثنين، في مسرح شالتييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتم ترشيح قائمة تضم 30 لاعباً للفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي على رأسهم عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي فيتينيا.

أخبار ذات علاقة حفل ضخم جدا.. خطة لامين يامال للاحتفال بالكرة الذهبية

وتضم القائمة أيضاً لامين يامال نجم برشلونة الإسباني بجانب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بخلاف العديد من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة.

أخبار ذات علاقة سيقام في نفس موعد حفل الكرة الذهبية.. تأجيل مباراة سان جيرمان ومارسيليا

وبحسب تقارير صحفية فرنسية فإن 3 أفراد فقط من باريس سان جيرمان سيحضرون حفل الكرة الذهبية على عكس ما يتوقع الكثيرون بحضور غفير من بطل أوروبا خاصة أن الحفل يقام على أرض فرنسا.

وأربك تأجيل لقاء باريس سان جيرمان مع مارسيليا بالدوري الفرنسي بسبب سوء الأحوال الجوية الحسابات بعد أن أصبح الفريق مرتبطاً بخوض لقاء في نفس توقيت الحفل.

وأكدت التقارير أن عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان سيحضر الحفل وهو صاحب الحظوظ الأقوى في التتويج بالجائزة بجانب جواو نيفيز وديزيري دوي لاعبي الفريق.

وبحسب التقارير المنتشرة في وسائل الإعلام الفرنسية فإن المدير الفني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لن يحضر الحفل بجانب أشرف حكيمي وفيتينيا ونونو مينديز وفابيان رويز وكفاراتسخيليا.