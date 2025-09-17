في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": أسطورة برشلونة يصدم لامين يامال بسبب الكرة الذهبية

وجه النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت، أحد أبرز المهاجمين الذين لعبوا لفريقي برشلونة ونيوكاسل يونايتد، صدمة قوية إلى النجم الشاب لامين يامال، بسبب كشفه عن مرشحه للكرة الذهبية.

كما كشف عن توقعاته حول المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويملك كلويفرت مسيرة بارزة مع برشلونة، إذ ارتدى قميص النادي الكتالوني بين عامي 1998 و2004، وشارك في 257 مباراة، سجل فيها 122 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني موسم 1998-1999، إلى جانب مشاركته في دوري أبطال أوروبا في أكثر من نسخة، فقد كان أحد الركائز الهجومية للفريق في تلك الحقبة.

كما انتقل لاحقًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة نيوكاسل يونايتد في موسم 2004-2005، وشارك معه في مسابقة الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأوروبي، وترك بصمته رغم قصر تجربته.

من سيفوز في مباراة برشلونة ونيوكاسل؟

في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" عن مواجهة الليلة، أوضح كلويفرت أن المباراة لن تكون سهلة لكلا الفريقين نظرًا إلى طبيعة البطولة وقوة المنافسة.

لكنه رجح كفة برشلونة بفضل خبراته الأوروبية وقيمة لاعبيه، متوقعًا فوزه بنتيجة 3-1.

صدمة ليامال

أما عن صراع الكرة الذهبية لهذا العام، فقد رشح كلويفرت الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان.

وأكد أسطورة برشلونة السابق أن المستويات التي يقدمها اللاعب مع فريقه في الفترة الأخيرة تجعله من أبرز الأسماء القادرة على حصد الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.