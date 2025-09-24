تحول مذهل.. "فيفا" يناقش تغييرًا تاريخيًا في كأس العالم 2030

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مناقشات مهمة بشأن توسيع نسخة كأس العالم من 48 إلى 64 منتخبًا في عام 2030، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من وفد يضم قادة مؤثرين من أمريكا الجنوبية، من بينهم رؤساء دول باراغواي وأوروغواي.

من المقرر أن تستضيف 6 مدن منافسات بطولة كأس العالم 2030، موزعة على 3 قارات، حيث ستستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا بعض مباريات النسخة.

وبحسب صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، فقد عقد جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، اجتماعًا مع أليخاندرو دومينيغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، ورئيس باراغواي سانتياغو بينيا، ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين وأوروغواي في الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة المقترح.

وفي ظل الحماس الكبير لعودة منافسات كأس العالم الصيف المقبل، تم الإعلان بالفعل عن الدول المستضيفة للنسخة الرابعة والعشرين من البطولة في 2030، والتي ستقام على ثلاث قارات (أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية)، ويأمل مندوبو أمريكا الجنوبية في إدخال تغييرات واسعة على شكل البطولة.

ويشمل ذلك فكرة توسيع البطولة إلى 64 منتخبًا، والتي تم طرحها لأول مرة من قبل إغناسيو ألونسو، رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، خلال اجتماع مجلس "فيفا" في مارس، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار التقرير إلى أن العديد من المشاركين في الاجتماع تفاجأوا بالفكرة، إلا أن "فيفا" ملزم بدراسة جميع المقترحات مهما كانت كبيرة أو صغيرة.

وكان "فيفا" قد وافق سابقًا على إقامة 3 مباريات من بطولة كأس العالم 2030 في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، مباراة في كل دولة، احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق المونديال.

لكن أخبار زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 64، أي ما يعادل أكثر من 30% من أصل 211 منتخبًا تابعًا لـ"فيفا"، لم تلقَ استحسانًا بين عشاق كرة القدم. على منصة "إكس"، كتب أحد المشجعين تعليقًا على التغييرات المحتملة قائلًا: "لقد انتهى اهتمامي بكرة القدم الدولية إذا حدث هذا"، فيما قال آخر: "ستكون هذه فكرة فظيعة"، وأضاف مشجع آخر: "فيفا في مهمة لتدمير إرث كأس العالم"، واختتم آخر: "لم أكن أعلم أن اللعبة يمكن أن تصبح أسوأ مما هي عليه بالفعل".

ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتنظيم مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، وسيقام الحدث في ديسمبر المقبل.