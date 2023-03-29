زلزال.. توني كروس ينتقد قرار بايرن ميونخ إقالة ناغلزمان
انتقد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، قرار ناديه السابق بايرن ميونخ بإقالة يوليان ناغلزمان المفاجئ، يوم الجمعة الماضي، وتعيين توماس توخيل بدلا منه.
وكانت إقالة ناغلزمان بمثابة مفاجأة للاعب وسط ريال مدريد، وقد عبر عن ذلك خلال البودكاست "Einfach mal Luppen" الذي قدمه مع شقيقه فيلكس، حيث وصف القرار بالزلزال.
وقال كروس: "لا يزال الوقت مبكرا للحكم على القرار وأبعاده. نحن لم نحصل على كافة المعلومات بعد. إذا كانوا يعتقدون أنهم رياضيون ، فهذا هو الحال".
وأوضح لاعب بايرن السابق: "الغريب في الأمر أن النادي قدم له الكثير من الدعم، حتى قبل أسبوع من الإقالة. كان ذلك غير عادي. لقد وقفوا حقا وراءه. حتى يوم الإثنين الذي سبق الإقالة كان رئيس بايرن ميونخ، هربرت هاينر، يتحدث عن مشروع طويل المدى. حسنًا، لقد صدقت ذلك للحظة".
وكان النجم السابق مايكل بالاك ضيفا على كروس وشقيقه وتحدث عن نفس الأمر قائلا: "يحدث ذلك دائما في بايرن ميونخ، أولاً الانسجام والنجاح ثم الفشل، لكن فيما يتعلق بناغلزمان الأمر محير. تم طرد يوب هاينكس بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا. كان ذلك أيضا غير مفهوم. الآن، لم يفز يوليان بدوري الأبطال بعد، لكنه لم يكن في طريق سيء. لكن عليك أن تثق في قرارات المسؤولين".
وأعلن بايرن ميونخ إنهاء التعاقد مع ناغلزمان وتعيين توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلا له يوم الجمعة الماضي، تاركا حامل لقب الدوري في المركز الثاني.
وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن، الأسبوع الماضي، ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.
وتولى ناغلزمان المسؤولية عام 2021، وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في البوندسليغا، لكنه أخفق في تحقيق أي ألقاب أخرى في الموسم الماضي.
وودع بايرن كأس ألمانيا من الدور الثاني بعد خسارة مدوية أمام بروسيا مونشنغلادباخ، ودوري أبطال أوروبا بعد هزيمته المفاجئة أمام فياريال الإسباني.
لكن رحيله جاء مفاجئا؛ إذ يستعد بايرن لمواجهة بروسيا دورتموند متصدر الدوري مطلع الشهر المقبل، وكذلك مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال في 11 من الشهر المقبل.
وقاد توخيل تدريبات بايرن ميونخ فعليا استعدادا لمواجهة حسم صدارة الدوري الألماني أمام بروسيا دورتموند، الأسبوع المقبل.