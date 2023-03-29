زلزال.. توني كروس ينتقد قرار بايرن ميونخ إقالة ناغلزمان

وأعلن بايرن ميونخ إنهاء التعاقد مع ناغلزمان وتعيين توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلا له يوم الجمعة الماضي، تاركا حامل لقب الدوري في المركز الثاني.

وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن، الأسبوع الماضي، ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وتولى ناغلزمان المسؤولية عام 2021، وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في البوندسليغا، لكنه أخفق في تحقيق أي ألقاب أخرى في الموسم الماضي.

وودع بايرن كأس ألمانيا من الدور الثاني بعد خسارة مدوية أمام بروسيا مونشنغلادباخ، ودوري أبطال أوروبا بعد هزيمته المفاجئة أمام فياريال الإسباني.

لكن رحيله جاء مفاجئا؛ إذ يستعد بايرن لمواجهة بروسيا دورتموند متصدر الدوري مطلع الشهر المقبل، وكذلك مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال في 11 من الشهر المقبل.

وقاد توخيل تدريبات بايرن ميونخ فعليا استعدادا لمواجهة حسم صدارة الدوري الألماني أمام بروسيا دورتموند، الأسبوع المقبل.