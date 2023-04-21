كريستيانو رونالدو ينجو من العقوبات بعد إشارته خلال مباراة الهلال والنصر

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي لعب 23 مباراة بينما رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الإثنين المقبل، حيث سيقابل الفائز المتأهل من الهلال والاتحاد.