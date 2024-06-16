قرار عاجل من الاتحاد السعودي لإنقاذ صفقة محمد صلاح
عاد نادي الاتحاد السعودي بقوة لصفقة التعاقد مع الجناح الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة.
ويرتبط نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع صلاح منذ الصيف الماضي.
وحاول الاتحاد التعاقد مع صلاح، الصيف الماضي، وقدم عرضا ضخما، قبل أن تتوقف المفاوضات، بسبب رغبة يورغن كلوب في الاحتفاظ بلاعبه المهم.
ومع رحيل يورغن كلوب، وتعيين آرني سلوت مدربا لنادي ليفربول، بدأ الحديث مجددا حول انتقال صلاح إلى الدوري السعودي.
ووفقا لـ"تيم توك" فإن الاتحاد سوف يقدم عرضا وحشيا للتعاقد مع صلاح هذا الصيف، دون حتى الانتظار إلى تعيين مدرب جديد للنادي خلفا لمارسيلو غاياردو.
وحسب "تيم توك" فإن قرار الاتحاد يعود لرغبته في إنقاذ الصفقة، خوفا من تأخر وقت حسمها مع انتظار تعيين مدرب جديد للنادي، الذي فشل في تحقيق أي لقب هذا الموسم.
ويرى الاتحاد أن الصفقة لاتزال صعبة، وتحتاج جهدا إضافيا؛ وهو ما دفعه لتحديد بديلين هما الجناح الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام، والجناح الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس.
ويقدم كييزا مستويات كبيرة مع منتخب إيطاليا في يورو 2024، غير أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل اهتمام النصر السعودي أيضا بضم اللاعب.
وكانت مصادر أكدت عدم ممانعة صلاح الانتقال للدوري السعودي الموسم القادم.
ووفقا لتقارير إنجليزية، فإن ليفربول يرغب في الاحتفاظ بالثلاثي فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، وصلاح، ليكونوا نواة المشروع الجديد مع المدرب آرني سلوب.