قرار عاجل من الاتحاد السعودي لإنقاذ صفقة محمد صلاح

ومع رحيل يورغن كلوب، وتعيين آرني سلوت مدربا لنادي ليفربول، بدأ الحديث مجددا حول انتقال صلاح إلى الدوري السعودي.

ووفقا لـ"تيم توك" فإن الاتحاد سوف يقدم عرضا وحشيا للتعاقد مع صلاح هذا الصيف، دون حتى الانتظار إلى تعيين مدرب جديد للنادي خلفا لمارسيلو غاياردو.

وحسب "تيم توك" فإن قرار الاتحاد يعود لرغبته في إنقاذ الصفقة، خوفا من تأخر وقت حسمها مع انتظار تعيين مدرب جديد للنادي، الذي فشل في تحقيق أي لقب هذا الموسم.

ويرى الاتحاد أن الصفقة لاتزال صعبة، وتحتاج جهدا إضافيا؛ وهو ما دفعه لتحديد بديلين هما الجناح الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام، والجناح الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس.