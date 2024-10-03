"شكرا يا الله".. رونالدو يحقق حلم نجمي الريان (صور)

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حلمًا لنجمي فريق الريان القطري، بيريرا، وروجر غيديس، عقب مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

كريستيانو رونالدو قاد النصر لتحقيق فوزه الأول في مباريات منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم على ضيفه الريان القطري 2-1 يوم الإثنين الماضي.

وحقق النصر انتصاره الرابع على التوالي في كل البطولات مع المدرب ستيفانو بيولي الذي حل محل البرتغالي لويس كاسترو.

وعقب المباراة قام رونالدو بـ"تحقيق حلم" ثنائي فريق الريان بيريرا، وروجر غيديس بعد التصوير معهم والتوقيع على قميصه.

ونشر بيريرا لاعب الريان القطري صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على منصة "إنستغرام" مع رونالدو وكتب عليها: "أشياء منحتني إياها كرة القدم في حياتي، شكرًا يا الله على كل ما عشته".

كما نشر روجر غيديس لاعب نادي الريان صورًا له ولنجله مع رونالدو وكتب: "لقد تحقق حلمي، شكرًا لك على كل شيء يا الله".

يذكر أن النصر فاز بهدفي رونالدو وسادو ماني، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يكن هدف جيديش في الدقيقة 87 كافيًا لعودة الريان في النتيجة ليبقى بلا نقاط، بعد خسارته أمام الهلال السعودي في مستهل مبارياته بالبطولة.