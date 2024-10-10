"أرجوك لا تسأل ليش".. تعليق مثير من وليد الفراج حول مباراة السعودية واليابان

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج، بشكل مثير حول عدم نقل أي قناة سعودية، لمباراة منتخب بلاده ضد اليابان، والتي ستقام مساء اليوم الخميس.

وتستضيف السعودية منافستها اليابان اليوم الخميس ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وستذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 3".

وقال الفراج في تغريدة مثيرة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "الأخضر يواجه اليابان في مباراة مهمة جدا على ملعب الجوهرة في مدينة جدة.. المباراة لن تنقلها أي قناة سعودية".

وأضاف: "أرجوك لا تسأل ليش؟ .. الحمد لله على كل حال".

يذكر أن منتخب السعودية بدأ التصفيات بتعادل محبط مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى بجدة، قبل أن يحقق فوزاً ثميناً على حساب الصين.

فيما حققت اليابان الفوز في أول جولتين على كل من الصين 7-0 والبحرين 5-0.

ولدى السعودية أربع نقاط في المركز الثاني متأخرة بفارق نقطتين عن اليابان المتصدرة بالعلامة الكاملة.