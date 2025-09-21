صفقة محتملة.. 3 أندية أوروبية تراقب نجم الهلال السعودي المتألق

يبدو أن فريق الهلال السعودي على وشك خسارة أحد أبرز لاعبيه في الميركاتو المقبل، حيث دخل لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، على رادار عدة أندية، أبرزها في الدوري الإيطالي، مع اقتراب عقده مع "الزعيم".

وقدم الدولي الصربي مستويات مميزة في دوري روشن السعودي، حيث تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لموسمي 2023-2024 و2024-2025، ما جعله أحد أبرز الأسماء في المسابقة.

وكانت أندية كبرى قد أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع سافيتش في فترات سابقة، إلا أن الهلال تمسك بخدماته ورفض فكرة بيعه.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي أكرم كونور، المختص بأخبار الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "أندية وست هام، وإنتر ميلان ويوفنتوس تراقب سافيتش كخيار محتمل لتعزيز خط الوسط خلال الميركاتو المقبل".

وأضاف: "اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو 2026، لكن عودته إلى أوروبا ليست مستبعدة".

ورغم الاهتمام الكبير من الأندية الأوروبية، يبقى التحدي الأكبر هو الجانب المالي، إذ من المرجح أن يضطر سافيتش إلى قبول خفض كبير في راتبه حال عودته إلى الكرة الأوروبية، مقارنة بما يتقاضاه في السعودية.

وخاض سافيتش 100 مباراة رسمية مع فريق الهلال، منذ الانضمام إليه في صيف 2023، قادما من لاتسيو الإيطالي.

وخلال هذه المباريات، سجل سافيتش 29 هدفًا في مختلف المسابقات، مع صناعة 25 هدفًا.

وتوّج النجم الصربي بـ4 ألقاب رسمية مع الهلال؛ هي: "السوبر السعودي (مرتين)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".