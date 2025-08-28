ديوكوفيتش يحاول حلَّ "لغز" عدم ظهوره بأداء جيد في أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل نوفاك ديوكوفيتش للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لكن اللاعب الصربي الحائز على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى يرى أنه مازال يعاني من محاولة حل لغز أدائه السيئ بعد فوز صعب على زاكاري سفايدا.

وخسر ديوكوفيتش المجموعة الأولى قبل أن يتعافى ويفوز 6-7 و6-3 و6-3 و6-1، أمس الأربعاء، لكنه تصرفاته بعد المباراة بدا خلالها وكأنه يصارع ما بداخله بشأن أدائه بدلاً من الاحتفال بقطع خطوة أخرى نحو لقبه الخامس المحتمل في بطولة أمريكا المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش "لست سعيداً بأدائي، لكن كما تعلمون هناك أيام مثل هذه لا تقدم فيها أفضل ما لديك، لكنك تجد طريقة ما لتواصل. أنا فقط أحاول حل اللغز بمجرد أن أكون داخل الملعب".

وعندما سُئل عن الإحباط الذي أظهره خلال المباراة، كان ديوكوفيتش صريحاً كعادته.

وقال: "الأمر ليس أنني لم أعد أجد المتعة خلال المنافسة في الملعب. أستمتع بالمنافسة لكنني لا أستمتع عندما أقدم أداء سيئاً. لهذا السبب أضع ضغوطاً إضافية على نفسي وفريقي لنكون أفضل في اليوم التالي والمباراة التالية".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالدافع. إنه مجرد شعوري بالإحباط من أدائي، أعاني من بعض الصراعات الداخلية. لا تودون معرفة ما أقوله لنفسي".

وفاز ديوكوفيتش، الذي يسعى إلى تخطي رقم مارجريت كورت ليصبح الأكثر حصولاً على ألقاب فردية في البطولات الأربع الكبرى في التاريخ، بكل الألقاب الممكنة في التنس، إذ حصد 100 لقب فردي خلال مسيرته المظفرة.

وأكمل مسيرته في البطولات الأربع الكبرى بإحراز لقب رولان جاروس، العام 2016، وأضاف الميدالية الذهبية الأولمبية إلى مجموعته من الكؤوس العام الماضي.

وأضاف: "هناك دائماً ما يجب إثباته بمجرد دخولك الملعب، وهو أنك لا تزال قادراً على الفوز بمباراة. لا أريد أن أكون مبالغاً للغاية في هذا الأمر، لكنني مازلت أعشق شعور المنافسة والحماس الذي أشعر به في الملعب".

وتابع: "أكون قاسياً على نفسي كثيراً في معظم الأوقات، لأنني أتوقع دائماً تقديم أعلى مستوى لدي، وهو أمر ليس ممكناً طوال الوقت بالطبع. لا تزال لدي الرغبة في منافسة اللاعبين الشبان. وإلا لما كنت ألعب هنا".

ووصف ديوكوفيتش تحقيقه للبطولات الأربع الكبرى بأنه جلب له شعوراً "بالارتياح" أكثر من كونه فرحة خالصة.

ويواجه اللاعب الصربي المصنف السابع منافسه البريطاني كاميرون نوري في الدور الثالث.