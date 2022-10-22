ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يسقط أمام نوتينغهام فورست

تعرض ليفربول لضربة جديدة بالخسارة 1-صفر أمام نوتينغهام فورست المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت

وسجل المهاجم تايو أونيي هدف المباراة الوحيد بعدما تابع كرة سددها وارتدت من القائم بعد الاستراحة بعشر دقائق.

وتجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع، وبفارق 11 نقطة عن آرسنال المتصدر.

بينما حقق فورست انتصاره الثاني فقط هذا الموسم وترك المركز الأخير وبات رصيده تسع نقاط في المركز 19، وبفارق الأهداف عن منطقة الأمان.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: