رد فعل غريب من نيمار بعد استبدال فينيسيوس أمام كوستاريكا (فيديو)
أبدى النجم البرازيلي نيمار، والذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، رد فعل غريبا، على تبديل زميله فينيسيوس جونيور، في تعادل البرازيل أمام كوستاريكا.
وأهدرت البرازيل عدة فرص وافتقرت للفعالية في الثلث الأخير في تعادلها دون أهداف مع كوستاريكا في مباراتهما بالمجموعة الرابعة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في لوس أنجليس، الليلة الماضية.
والتقطت كامير المباراة، النجم البرازيلي نيمار، وهو يبدي استغرابه من قيام دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل بسحب فيني من الملعب، والدفع بإنريك، رغم حاجته إلى المزيد من الهجوم.
كما بدا نيمار مكتئباً وهو يشاهد تعادل بلاده أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا من المدرجات.
وسيطرت البرازيل، التي تشارك في كأس كوبا أمريكا بعد سلسلة من النتائج السيئة في الأشهر الأخيرة، على الكرة لكنها افتقرت للدقة أمام الشباك وأطلقت ثلاث تسديدات فقط على المرمى من 19 محاولة خلال المباراة.
ولم تسدد كوستاريكا، التي خسرت ثلاث مرات أمام البرازيل في كأس العالم، ومرتين في مباريات سابقة في كوبا أمريكا، سوى محاولتين فقط بعيدا عن المرمى على مدار 90 دقيقة، لكنها صمدت لتحصد نقطة ثمينة في مسيرتها بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة.
وتتصدر كولومبيا المجموعة الرابعة بعد فوزها على باراغواي 2-1 في وقت سابق.