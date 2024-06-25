رد فعل غريب من نيمار بعد استبدال فينيسيوس أمام كوستاريكا (فيديو)

وأهدرت البرازيل عدة فرص وافتقرت للفعالية في الثلث الأخير في تعادلها دون أهداف مع كوستاريكا في مباراتهما بالمجموعة الرابعة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في لوس أنجليس، الليلة الماضية.

والتقطت كامير المباراة، النجم البرازيلي نيمار، وهو يبدي استغرابه من قيام دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل بسحب فيني من الملعب، والدفع بإنريك، رغم حاجته إلى المزيد من الهجوم.

كما بدا نيمار مكتئباً وهو يشاهد تعادل بلاده أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا من المدرجات.