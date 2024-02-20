كريم بنزيما بزي أهل الحجاز احتفالا بيوم التأسيس السعودي (فيديو)

وعاد النجم الفرنسي للمشاركة في المباريات مع "العميد"، يوم الأحد، في مواجهة الرياض، في اللقاء الذي انتصر به رفاقه بثنائية نظيفة، سجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله.

هذه المباراة هي الأولى لبنزيما مع النمور بعد أزمته الشهيرة مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، التي حرمته من معسكر دبي الإعدادي، وكذلك من المباريات الماضية.

ورغم الأزمات التي مر بها مهاجم ريال مدريد السابق خلال الفترة الماضية في النادي الجداوي إلا أنه عقب ظهوره في المباراة الأخيرة، كتب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "سعيد بالعودة".

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا شارك مع الاتحاد في الموسم الجاري في 21 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع خمسة أخرى.