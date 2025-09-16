غليان في غرفة ملابس ريال مدريد.. ما القصة؟

كتب – نور الدين ميفراني

ذكرت صحيفة "ماركا" أن هناك حالة غضب داخل غرفة ملابس ريال مدريد بشكل كبير؛ بسبب قرارات الحكام ضد الفريق في المباريات الأخيرة، خاصة لقطة طرد المدافع الإسباني دين هويسن أمام ريال سوسيداد.

وكان المدرب الإسباني تشابي ألونسو صادقًا للغاية في حديثه بعد المباراة مع الحكم خيل مانزانو، الذي أدار اللقاء، فقد حاول فهم أسباب طرد دين هويسن في الدقيقة 30، قرار مثير للجدل ميّز مباراةً سيطر فيها ريال مدريد على أرض الملعب، وهو متقدم في النتيجة بعد هدف كيليان مبابي.

ويسود الاستغراب غرفة ملابس ريال مدريد، وهم في حيرة من أمرهم، مع وجود الحكم على بُعد أكثر من 40 مترًا وميليتاو في وضع يسمح له بالتدخل وإغلاق المساحة على المهاجم.

ومع ذلك، اتخذ الحكم خيل مانزانو قرار الطرد الحاسم دون تردد، ويشعر لاعبو ريال مدريد بالغضب لرؤيتهم كيف يُحكم على اللقطات نفسها بمعايير مختلفة في مباريات أخرى بين منافسين مباشرين.

وأشارت الصحيفة: "هناك شعور متزايد بين لاعبي ريال مدريد بأن الفريق يُعاقَب بقسوة مختلفة، بينما تُعاقب فرق أخرى مُنافسة على اللقب بشكل أقل حدة، ويتم التعامل معهم بتساهل أكبر، ويرون مباريات لا تُعاقب فيها الأفعال المتشابهة بالعقوبة نفسها، وهذا الاختلاف يُغذي انعدام الثقة في التحكيم".

وشددت الصحيفة: "فما يُعتبر بطاقة صفراء عند البعض، يتحول بالنسبة لريال مدريد إلى بطاقة حمراء بلا نقاش. وهذا مؤلم، كالإحساس بأنهم ينافسون على أرضية مائلة. ولا حاجة لسرد أمثلة، يكفي النظر إلى بداية الموسم المليئة، على غير العادة، بالجدل التحكيمي في كل مباراة، ومع ذلك، يدرك اللاعبون أيضًا أن كل عقبة يمكن أن تتحول إلى دافع إضافي، وأن الجرح الذي تكبدوه في ملعب ريالي أرينا أتاح لهم إظهار صورة من العمل الجماعي لم يُشاهَد مثلها من قبل".