3 قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو المصيرية

يواجه المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 9 من سبتمبر 2025، نظيره بوركينا فاسو في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يتصدر "الفراعنة" المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ويضمن فوز مصر في هذا اللقاء تأهلها المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.

من جانبه، يواجه المنتخب البوركيني ضغطاً كبيراً لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل، وسط استعدادات مكثفة أشرف عليها المدرب براما تراوري.

أما عن الغيابات، فيفتقد المنتخب المصري خدمات اللاعب حمدي فتحي بسبب الإصابة، فيما أجرى الفريق مرانه الأخير مساء أمس الاثنين على ملعب المباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "4 أغسطس" في العاصمة البوركينية واجادوجو.

ستنقل المباراة عبر 3 قنوات مفتوحة مجانا، "أون تايم سبورتس 1" المفتوحة، بالإضافة إلى "SSC HD1" و"MBC مصر 2" في بث مشترك.