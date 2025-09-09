الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء
logo
رياضة

3 قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو المصيرية

3 قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو المصيرية
منتخب مصرالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
09 سبتمبر 2025، 4:37 ص

يواجه المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 9 من سبتمبر 2025، نظيره بوركينا فاسو في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. 

يتصدر "الفراعنة" المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة. 

أخبار ذات علاقة

تدريبات منتخب مصر

الفرصة الأخيرة لهم.. بوركينا فاسو تحسم مصير 5 نجوم في منتخب مصر

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر

 

 

أخبار ذات علاقة

الاجتماع الفني لمباراة مصر وبوركينا فاسو

الفيفا ينهي أزمة الملابس قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو

 

ويضمن فوز مصر في هذا اللقاء تأهلها المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.

من جانبه، يواجه المنتخب البوركيني ضغطاً كبيراً لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل، وسط استعدادات مكثفة أشرف عليها المدرب براما تراوري. 

أما عن الغيابات، فيفتقد المنتخب المصري خدمات اللاعب حمدي فتحي بسبب الإصابة، فيما أجرى الفريق مرانه الأخير مساء أمس الاثنين على ملعب المباراة.

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح قائد منتخب مصر

"فيلم ثقافي".. محمد صلاح يفجر جدلاً قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو (صورة)

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "4 أغسطس" في العاصمة البوركينية واجادوجو.

ستنقل المباراة عبر 3 قنوات مفتوحة مجانا، "أون تايم سبورتس 1" المفتوحة، بالإضافة إلى "SSC HD1" و"MBC مصر 2" في بث مشترك. 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC