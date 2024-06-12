آندي موراي يثير الشكوك بشأن مشاركته في أولمبياد باريس
قال البريطاني آندي موراي، المصنف الأول على العالم سابقًا، إنه قد يقرر عدم المنافسة على ذهبية أولمبية ثالثة في ألعاب باريس الشهر المقبل، إذا لم يتم اختياره للمشاركة في منافسات الزوجي.
واللاعب الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى والبطل الأولمبي مرتين، مؤهل للمنافسة في الفردي في الألعاب إذ يتم حجز مكانين للاعبين اللذين سبقا لهما الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى أو دورة الألعاب الأولمبية.
ومع ذلك، قد يغيب موراي عن الزوجي في باريس إذ من المقرر أن ترسل بريطانيا جو سالزبيري ونيل سكوبسكي بدلًا منه.
وقال للصحفيين بعد هزيمته 6-3 و6-4 أمام ماركوس جيرون في بطولة شتوتغارت المفتوحة، أمس الثلاثاء: "أنتظر لمعرفة ما سيحدث في الأولمبياد.
"لست متأكدًا بنسبة 100% من المشاركة في الزوجي حتى الآن، وما إذا كنت سألعب إذا شاركت في الفردي أم لا، لا أعرف.
وأضاف: "لم يكن جسدي في حالة جيدة في أثناء اللعب على الملاعب الرملية الشهر الماضي، لقد عانيت من بعض المشاكل في ظهري؛ لذا لا أعرف ما إذا كنت سأسافر لخوض الفردي فقط".
وأضاف اللاعب (37 عامًا) الذي خسر في الدور الأول لمسابقة الزوجي في فرنسا المفتوحة إلى جانب دانييل إيفانز: "أحتاج إلى الانتظار قليلًا لتقييم الوضع".
وتقام مسابقة التنس في الأولمبياد في ملاعب "رولان غاروس" في الفترة من 27 يوليو إلى الرابع من أغسطس.