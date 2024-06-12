آندي موراي يثير الشكوك بشأن مشاركته في أولمبياد باريس

قال البريطاني آندي موراي، المصنف الأول على العالم سابقًا، إنه قد يقرر عدم المنافسة على ذهبية أولمبية ثالثة في ألعاب باريس الشهر المقبل، إذا لم يتم اختياره للمشاركة في منافسات الزوجي.

واللاعب الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى والبطل الأولمبي مرتين، مؤهل للمنافسة في الفردي في الألعاب إذ يتم حجز مكانين للاعبين اللذين سبقا لهما الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى أو دورة الألعاب الأولمبية.

ومع ذلك، قد يغيب موراي عن الزوجي في باريس إذ من المقرر أن ترسل بريطانيا جو سالزبيري ونيل سكوبسكي بدلًا منه.