نوير يشيد بتأثير بدلاء ألمانيا بعد التعادل مع سويسرا

وتأخرت ألمانيا بهدف دان ندوي في الشوط الأول وشعرت بالإحباط بسبب إهدار الفرص حتى ارتقى البديل نيكلاس فولكروغ أعلى من الجميع ليدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة الـ92 ليحافظ على سجل الفريق دون هزائم في سبع مباريات منذ نوفمبر الماضي.

وأرسل البديل الآخر دافيد راوم تمريرة عرضية جاء منها هدف التعادل، في حين تألق ماكسي بيير (21 عامًا) أيضًا بعد مشاركته عندما سيطرت ألمانيا على آخر 20 دقيقة من المباراة.

وقال نوير للصحفيين: "يجب ألا تتجاهل فريقًا أبدًا، خاصة فريقنا مع التبديلات التي تمكنا من إجرائها. اللاعبون الذين شاركوا كانوا بمثابة نسمة من الهواء المنعش والنتيجة تبدو وكأنها انتصار".

ووجدت ألمانيا صعوبة في اختراق دفاع المنتخب السويسري العنيد قبل هدف فولكروغ وهو أمر سيتعين عليها تحسينه في أدوار خروج المغلوب عندما تلتقي مع وصيف بطل المجموعة الثالثة، الدنمارك حاليًّا، في دورتموند، يوم السبت المقبل.

وأوضح نوير: "لقد قدم المنتخب السويسري أداءً جيدًا ولقد كان متماسكًا دائمًا وضغط علينا".