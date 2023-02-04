صحف رياضية: فينيسيوس لديه إمبراطوريته.. بوسكيتس يستمع لبرشلونة.. والديربي محطم

ركزت الصحيفة على تأثير تصفيق جماهير سانتياغو برنابيو لداني سيبايوس على تجديد عقده، وكتبت: "جماهير البرنابيو: "نريد تجديد عقد سيبايوس".الصحيفة اهتمت بفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وكتبت: "فينيسيوس جونيور لديه إمبراطوريته".كما اهتمت بأول أهداف كريستيانو رونالدو برفقة النصر السعودي، وكتبت: "كريستيانو رونالدو يسجل أول هدف في السعودية".كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني..ركزت الصحيفة على اهتمام مانشستر يونايتد بلاعب برشلونة أنسو فاتي، وكتبت: "مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع أنسو فاتي".الصحيفة اهتمت برسالة تشافي هيرنانديز لبرشلونة، وكتبت: "أنتم برشلونة".كما اهتمت الصحيفة بإصابة لاعبي ريال مدريد ميليتاو وكريم بنزيما، وكتبت: "ميليتاو وكريم بنزيما الهدف المشاركة في كأس العالم للأندية"..ركزت الصحيفة على مستقبل عدة لاعبين في برشلونة، وكتبت: "حان وقت التجديد".الصحيفة اهتمت بإصابة ميليتاو وكريم بنزيما في ريال مدريد، وكتبت: "إنذار برفقة ميليتاو وبنزيما في ريال مدريد".كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، وتعادل تشيلسي سلبيًا مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "تعاقدات السوبر لم تنفع أمام فولهام"..ركزت الصحيفة على رغبة داني سيبايوس البقاء في ريال مدريد، وكتبت: "سيبايوس يريد البقاء".الصحيفة اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، وكتبت: "أفضل أتلتيكو مدريد مع أسوأ خيتافي".كما اهتمت بمستقبل سيرجيو بوسكيتس في برشلونة، وكتبت: "بوسكيتس يستمع لبرشلونة".ليكيب: شتاء لتدفئتهركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "شتاء لتدفئته".كما اهتمت بمباراة تروا وأولمبيك ليون..ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "شتاء لتدفئته".كما اهتمت بمباراة تروا وأولمبيك ليون ..ركزت الصحيفة على ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: "الديربي محطم".الصحيفة اهتمت بزانيولو نجم روما الشاب، وكتبت: "زانيولو مريض".كما اهتمت بالأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وكتبت: "دي ماريا شكوك في يوفنتوس".