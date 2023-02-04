فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
رياضة

صحف رياضية: فينيسيوس لديه إمبراطوريته.. بوسكيتس يستمع لبرشلونة.. والديربي محطم

الصحف تركز على فينيسيوس جونيور وسيبايوس وأنسو فاتي وبوسكيتس.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: فينيسيوس جونيور لديه إمبراطوريته

ركزت الصحيفة على تأثير تصفيق جماهير سانتياغو برنابيو لداني سيبايوس على تجديد عقده، وكتبت: "جماهير البرنابيو: "نريد تجديد عقد سيبايوس".

الصحيفة اهتمت بفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وكتبت: "فينيسيوس جونيور لديه إمبراطوريته".

كما اهتمت بأول أهداف كريستيانو رونالدو برفقة النصر السعودي، وكتبت: "كريستيانو رونالدو يسجل أول هدف في السعودية".

كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.

غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.

سبورت: أنتم برشلونة

ركزت الصحيفة على اهتمام مانشستر يونايتد بلاعب برشلونة أنسو فاتي، وكتبت: "مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع أنسو فاتي".

الصحيفة اهتمت برسالة تشافي هيرنانديز لبرشلونة، وكتبت: "أنتم برشلونة".

كما اهتمت الصحيفة بإصابة لاعبي ريال مدريد ميليتاو وكريم بنزيما، وكتبت: "ميليتاو وكريم بنزيما الهدف المشاركة في كأس العالم للأندية".

غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.

موندو ديبورتيفو: حان وقت التجديد

ركزت الصحيفة على مستقبل عدة لاعبين في برشلونة، وكتبت: "حان وقت التجديد".

الصحيفة اهتمت بإصابة ميليتاو وكريم بنزيما في ريال مدريد، وكتبت: "إنذار برفقة ميليتاو وبنزيما في ريال مدريد".

كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، وتعادل تشيلسي سلبيًا مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "تعاقدات السوبر لم تنفع أمام فولهام".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.

أس: سيبايوس يريد البقاء

ركزت الصحيفة على رغبة داني سيبايوس البقاء في ريال مدريد، وكتبت: "سيبايوس يريد البقاء".

الصحيفة اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، وكتبت: "أفضل أتلتيكو مدريد مع أسوأ خيتافي".

كما اهتمت بمستقبل سيرجيو بوسكيتس في برشلونة، وكتبت: "بوسكيتس يستمع لبرشلونة".

ليكيب: شتاء لتدفئته

ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "شتاء لتدفئته".

كما اهتمت بمباراة تروا وأولمبيك ليون.

غلاف صحيفة أس اليوم السبت.
غلاف صحيفة أس اليوم السبت.

ليكيب: شتاء لتدفئته

ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "شتاء لتدفئته".

كما اهتمت بمباراة تروا وأولمبيك ليون .

غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.

لاغازيتا ديلو سبورت: الديربي محطم

ركزت الصحيفة على ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: "الديربي محطم".

الصحيفة اهتمت بزانيولو نجم روما الشاب، وكتبت: "زانيولو مريض".

كما اهتمت بالأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وكتبت: "دي ماريا شكوك في يوفنتوس".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم السبت.
ريال مدريد
برشلونة

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