صحف رياضية: فينيسيوس لديه إمبراطوريته.. بوسكيتس يستمع لبرشلونة.. والديربي محطم

ركزت الصحيفة على مستقبل عدة لاعبين في برشلونة، وكتبت: "حان وقت التجديد".

الصحيفة اهتمت بإصابة ميليتاو وكريم بنزيما في ريال مدريد، وكتبت: "إنذار برفقة ميليتاو وبنزيما في ريال مدريد".

كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، وتعادل تشيلسي سلبيًا مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "تعاقدات السوبر لم تنفع أمام فولهام".