مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.. هالاند يفتتح شريط أهدافه في الدوري الإنجليزي (فيديو)
افتتح النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، سجله التهديفي للموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بأول هدف في شباك بيرنلي، في المباراة التي تجمعهما، مساء الجمعة، في الجولة الأولى للبريميرليغ.
وجاء الهدف الأول لهالاند مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من الجهة اليسرى، يقابلها مباشرة بقدمه في الشباك.
وفي الدقيقة 35 عزز هالاند من تقدم السيتي بهدف ثان بتصويبة رائعة من داخل منطقة جزاء بيرنلي.
وكان هالاند قد سجل 52 هدفاً خلال مشاركته في 53 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، منها 36 هدفا قادته نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتجمع المباراة بين حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، بقيادة بيب غوارديولا، وبيرنلي الصاعد للبريميرليغ، بقيادة فينسينت كومباني.
وكانت آخر مواجهة قد جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي أقيمت لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي، وحينها تلقى بيرنلي هزيمة ثقيلة بسداسية نظيفة.