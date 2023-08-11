مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.. هالاند يفتتح شريط أهدافه في الدوري الإنجليزي (فيديو)

افتتح النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، سجله التهديفي للموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بأول هدف في شباك بيرنلي، في المباراة التي تجمعهما، مساء الجمعة، في الجولة الأولى للبريميرليغ.

وجاء الهدف الأول لهالاند مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من الجهة اليسرى، يقابلها مباشرة بقدمه في الشباك.