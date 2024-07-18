خطفت "بيلا" أصغر أولاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، الأنظار، وذلك في أحدث ظهور لها برفقة أبيها، أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية الحالية.

ونشر رونالدو فيديو للطفلة الصغيرة وهي تعبر عن حبها له، وتردد "أنا أحبك"، وأيضا لوالدتها جورجينا رودريغيز، وسط أجواء من السعادة، حيث بدوا مستمتعين على شاطئ البحر.

ويستمتع كريستيانو رونالدو بإجازته التي منحه إياها نادي النصر، حاليا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024"، فيما يتواجد فريقه في معسكر إعدادي للموسم الجديد.

وفشل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، للمرة الأولى في مسيرته، في التسجيل ببطولة كبرى، حيث خرج منتخب البرتغال من يورو 2024 بعد الخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية، كما تعرض نجم النصر السعودي للكثير من الانتقادات بسبب تراجع أدائه، بينما أشار بعض النقاد إلى أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرته الدولية.

ويخوض نادي النصر، معسكر إعداد في الوقت الراهن في البرتغال، وذلك من أجل إعداد الفريق فنيا وبدنيا للموسم المقبل، حيث يرتبط الفريق بعدد من المباريات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

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وتعادل النصر السعودي 1-1 مع نادي لوليتانو، الناشط في دوري الدرجة الرابعة بالبرتغال، في أولى مبارياته الودية.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى من 6 مباريات سيخوضها النصر خلال معسكره، إذ سيواجه أندية برتغالية أخرى، هي ماريتيمو، وفارينسي، وبورتيمونينسي، وبورتو، ولوسيتانو.

ويبدأ نادي النصر، أولي مبارياته خلال الموسم المقبل، بمواجهة نادي التعاون في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر السعودي، والتي من المقرر أن تقام في مدينة أبها.