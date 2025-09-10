مصر أولها.. 9 مقاعد تنتظر المنتخبات بعد 30 يوما للتأهل لكأس العالم

كتب – نور الدين ميفراني

شهدت فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، ضمن تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تأهل 6 منتخبات جديدة، بينها منتخبـان عربيـان.

وبذلك يرتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 18، من بينها المنتخبات المنظمة الثلاثة (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، إلى جانب 3 منتخبات عربية هي: الأردن، تونس، المغرب، فضلًا عن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية.

أخبار ذات علاقة تألق البرتغال وفرنسا.. جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم في أفريقيا وأوروبا

ولا يزال الصراع قائما على 30 مقعدا إضافيا، حيث انطلقت تصفيات أوروبا التي تمنح 16 بطاقة تأهل، بينما يُنتظر أن تُحسم 9 مقاعد جديدة في أفريقيا وآسيا خلال فترة التوقف الدولي المقبل في أكتوبر.

وفي ما يلي أبرز المقاعد المقرر حسمها الشهر المقبل، والتي قد تشهد تأهل 4 منتخبات عربية جديدة:

7 مقاعد في أفريقيا

المجموعة الأولى.. مصر على بُعد نقطتين

يتصدر منتخب مصر المجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، ويحتاج لجمع نقطتين فقط أو الفوز في مباراة واحدة من مباراتيه المقبلتين أمام جيبوتي وغينيا الاستوائية لضمان التأهل.

أخبار ذات علاقة بقيادة رونالدو وكانسيلو.. منتخب البرتغال يعبر المجر في تصفيات كأس العالم (فيديو)

المجموعة الثانية.. صراع بين السنغال والكونغو الديمقراطية

انتزع المنتخب السنغالي الصدارة بعد فوزه خارج ملعبه على الكونغو الديمقراطية (18 نقطة مقابل 16)، وستُحسم البطاقة بينهما في أكتوبر.

المجموعة الثالثة.. جنوب أفريقيا تحتاج نقطة واحدة

تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع نيجيريا (1-1) ليحافظ على الصدارة بفارق 6 نقاط عن نيجيريا وبنين. ويكفيه تعادل واحد أمام رواندا أو زيمبابوي للتأهل رسميا.

أخبار ذات علاقة "لماذا أحضر؟".. محمد صلاح يمنع صدام نجم منتخب مصر مع حسام حسن

المجموعة الرابعة.. الرأس الأخضر يقترب من مفاجأة تاريخية

فاز منتخب الرأس الأخضر على الكاميرون (1-0) ليتقدم بـ19 نقطة مقابل 15.. ويحتاج لفوز واحد من مباراتيه أمام إيسواتيني وليبيا في أكتوبر لبلوغ النهائيات.

المجموعة السادسة.. صراع كوت ديفوار والغابون

انتهت مواجهة كوت ديفوار والغابون بالتعادل السلبي، ليبقى الفارق نقطة واحدة (20 مقابل 19). وسيُحسم التأهل بينهما الشهر المقبل.

المجموعة السابعة.. الجزائر على بُعد فوز واحد

يتصدر المنتخب الجزائري بـ19 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن أوغندا والموزمبيق (15 نقطة لكل منهما). ويحتاج لفوز في إحدى مباراتيه أمام أوغندا أو الصومال للتأهل رسميا.

المجموعة التاسعة.. صراع ثلاثي مثير

يتصدر منتخب غانا بـ19 نقطة، يليه مدغشقر (16 نقطة) ثم جزر القمر (15 نقطة). وسيكون أكتوبر حاسما عبر مواجهات مباشرة بين هذه المنتخبات.

مقعدان في آسيا

تنطلق في أكتوبر منافسات الدور الرابع من التصفيات الآسيوية، بمشاركة 6 منتخبات مقسمة على مجموعتين:

المجموعة الأولى: تشهد صراعا عربيا بين قطر والإمارات وعُمان على بطاقة واحدة.

المجموعة الثانية: تضم السعودية والعراق إلى جانب إندونيسيا، ويتأهل منها منتخب واحد.